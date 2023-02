Mulți români au amânat lucrările de amenajare din locuințe din cauza prețurilor mari ale materialelor de construcție și ale celor percepute pentru manoperă.

Cei care găsesc meseriași și primesc o ofertă de la aceștia verifică în mediul online dacă care este prețul pieței.

Este cazul unui român care vrea să înlocuiască gresia și faianța din baie.

"E mult, e puțin?"

"Oameni buni, vreau și eu să dau jos faianța și gresia din baia mică (13 mp de material, am apucat să dau comandă) și primesc oferta de 4000 ron pe lucrare. 2 oameni...

Asta vine 500 ron pe zi.

Să spargi faianța și gresia, să pui la loc altele și să dai cu lavabil de la 1m 90 în sus.

Dacă e să calculezi per mp, prețul iese unde la 300 ron / mp.

Așa, când trag linia îmi ies 7000 ron renovatul băii mici (13 mp) (2000 am dat pe plăci, fără lavabil, glet, etc).

E mult, e puțin?", a întrebat acesta pe Reddit.

"În 3 zile îți faci singur baia"

În comentarii, mai mulți utilizatori ai platformei mărturisesc că și-au făcut singuri lucrările de renovare în locuințe.

"Eu nu mai apelez la meseriaș. Mi-am format cât de cât mâna și fac singur. Mi-am cumpărat și scule și fac în ritmul meu, calm și liniștit.

Sincer, mi s-a luat să văd că nu își dau interesul. Adevărul e că în construcții/ finisaje/ instalații electrice și sanitare sunt prețuri măricele că na, altfel pleacă în afară, dar ce te faci când își bat joc de lucrare și materiale?

Caută niște tutoriale pe YT și în 3 zile îți faci singur baia."

"Baia mică ar putea fi un bun început, când nu ai mână deloc și trebuie și tu să începi de undeva să înveți."

"Exact așa am început și eu să fac chestii prin casă singur. Diferența e că dacă iese prost e făcut de mine și n-am plătit nimic. Am avut meseriași care au lucrat mult mai slab decât aș fi făcut eu și pe bani mulți."

"Am primit pentru aceeași lucrare oferte de 250 și 1000 lei"

"Și eu am niște lucrări pe viitorul apropiat, sunt cu casă nouă, dar deja am de făcut reparații, și chiar am abordat subiectul ăsta la fel ca tine, cel mai bine învăț eu pentru lucruri mici, mai ales deoarece fie nu apare meșterul la timp și te amână la nesfârșit, fie apare și ți-ai fi dorit să nu mai apară."

"Vezi pe homerun, poți să postezi acolo ce ai nevoie și primești oferte, poți să alegi meseriasul bazat pe calificative, poate găsești un preț mai bun."

"Recomand și eu. Am primit pentru aceeași lucrare oferte de 250 și 1000 lei."

"Eu am plătit 9000 pentru o bucătărie și o baie (ambele mici, de apartament) în 2020 și mi s-a părut enorm, mai ales că a trebuit să mă descurc cu sacii de moloz."

"Ideea e că dacă bagi niște tutoriale pe YT și după ia te apuci de muncă, șansele să faci o treabă mai proastă decât "specialistul" de 500 Ron pe zi sunt aproape zero."

"Mie mi-a cerut 7000 pentru baia mică, dar asta include toată manopera - luate și duse vechile corpuri de baie, dat jos gresia și faianța, încastrat un rezervor wc, hidroizolație, șapă autonivelantă, spart pentru nouă scurgere, nivelat pereții, zugrăvit, pusă nouă gresie și faianță, puse noile corpuri și dus molozul."

"Am zugrăvit recent dormitorul. Mi-a luat 2 zile, una ca să mut toată mobila și să refac un perete (tencuiala/ glet) și cealaltă pentru vopsea. După a 2 a zi aveam o mare apreciere pentru oricine face această muncă și am zis că data viitoare o să angajez pe cineva măcar să mă ajute, dacă nu să facă toată lucrarea. M-a costat ~500 lei să cumpăr materialele/ ustensilele. M-ar fi costat ~2000 lei să chem pe cineva și sincer ar fi meritat."