Cât a ajuns să coste renovarea unui apartament cu 3 camere de la A la Z: "Îți cumperi teren și ridici casă la roșu, la ce prețuri au meseriașii"

Românii care cumpără apartamente vechi au nevoie de sume mari pe care să le investească ulterior în renovare.

Prețurile materialelor de construcție au crescut, la fel și costurile cu mâna de lucru. În lipsa unor informații exacte, cei care au nevoie să înceapă astfel de lucrări încearcă să estimeze de ce buget au nevoie pentru asta.

Este cazul unui român care a cumpărat un apartament cu 3 camere și vrea să afle cât îl costă să îl pună la punct, după cum a scris pe Facebook.

"Am cumpărat un apartament cu 3 camere, semidecomandat care trebuie renovat de la A la Z, adică apartamentul este gol, nelocuit de câțiva ani și este necesar să schimb instalația electrică, sanitară, sunt 2 balcoane care trebuie refăcute, pentru că îmi dau impresia că vor cădea, de izolat la exterior tot apartamentul, pereții de îndreptat, schimbat toate obiectele sanitare, gresie, faianță, parchet și uși. De asemenea, geamurile și ușile la balcon, într-un cuvânt TOTUL trebuie refăcut.

Apartamentul este în Brașov și mă interesează să știu cam cât mă costă renovarea și amenajarea acestui apartament care are o suprafață utilă de 62 mp. Vă rog pe cei care ați trecut printr-o astfel de experiență să-mi spuneți cât v-a costat această investiție?", a scris românul pe grupul Idei amenajări, de pe Facebook.

Ce prețuri sunt vehiculate

În comentarii, mai mulți dintre membrii grupului au relatat experiențele personale sau au estimat prețuri actuale.

"Pe renovarea acestui apartament, îți cumperi teren și ridici casă la roșu, la ce prețuri au meseriașii. Vorbesc din experiență."

"De la 20.000 euro în sus."

"Am renovat anul acesta un apartament de 60 mp de la 0 începând de la geamuri până la ușa de intrare, am băgat peste 50 de mii euro, am luat materiale de calitate."

"Mai bine îți cumpărai o casă sau o construiai."

"Ajunge la aproximativ 17-20, acum depinde la ce materiale vrei să folosești, premium sau low cost."

"Noi am renovat vara aceasta, tot 3 camere, de la 0, sanitar, electric, centrală, termopane și tot ce ține de interioare, 20.000 euro și aproximativ 15.000 euro mobila cu electrocasnicele, din păcate noi nu am avut baftă de meseriași buni la interioare, a mai muncit soțul încă o dată în urmă lor. Multă bafta și să găsiți meseriași buni, să nu își bată joc de materialele și banii investiți."

"ca să-l faci boboc așteaptă-te la minim 22.000 eu + 12000 mobilat și utilat deci un max 35000 per/total. Baftă și nu te zgârcești la materiale, nu le lua pe alea ieftine, nici pe cele scumpe, dar dacă ții linia de mijloc va ieși bine."

"30.000 euro la prețurile actuale."

"Și noi tot în Brașov am renovat apartament cu 3 camere de la zero, 67 m23, însă acum doi ani, înainte de scumpirile acestea. Absolut totul și ne-a costat aprox 13.000€. Acum sigur costă mult mai mult de atât."

"20.000 euro apartament 2 camere."

"Pe partea electrică refăcută de la 0 am plătit anul trecut materiale și manoperă 3.500 de lei la apartament de 2 camere bucătărie și baie. Având în vedere că s-au scumpit materialele și manopera nu știu ce să zic, asta e așa ca idee, izolat exterior 2 pereți și un balcon manoperă și materiale + decorativă 4500 de lei. La cum sunt prețurile cred că undeva între 20 de mii și 30 de mii de euro, depinde și de materialele ce le cumpărați, de gusturi etc."

"30000 euro. Acum renovăm un așa apartament, tot cu 3 camere, dar decomandat."

"32 de mii de euro cu tot cu mobilier, m-a ajuns la Tulcea, fără izolație termică pe exterior!"

"Noi am fi ajuns la 4-5000 euro (doar manoperă) doar pentru baie, hol, bucătărie și balcon (camerele le-am terminat). Aceste încăperi trebuie și noi să le facem de la A la Z, adică tot."

"Acum 3 ani am trecut prin aceeași situație, costul pentru tras instalație de curent nouă (manoperă) a fost 6500 de lei, iar restul de finisaje 14000 de lei în condițiile în care a ajutat și soțul. În prezent la ce prețuri sunt pe piață cred că cu 30000 de lei rezolvați."

"Eu am pierdut socoteala, sau am ales să nu o mai țin. Aș estima un 35.000€ lejer. Vă scriu aici în timp ce aștept să pe usuce o amorsă… Între prețurile care mi se par extraordinar de mari și calitatea de te apucă plânsul/râsul (eu în ordinea asta le-am tras) am considerat că mai bine termin eu.

Înarmați-vă cu răbdare și mare atenție la cei cu care vă faceți lucrarea. Eu mi-am luat-o și de la firmă și de la nenici. Am contact de la 2 electricieni ambii foarte buni, prețurile diferă. Pe mine m-a costat cam 1500€ + pt două camere - fără materiale. Stat cu ei și văzut ce fac, unde pun, ce. Mie mi-au reconfigurat instalația sanitară și nu eram prezentă, acum mi-e teamă să fac vreo lucrare că nu știu pe unde îmi vin țevile (locuiam în altă țară) nu mai povestesc să tre să pun faianță (peste lavabil, d-aia am dat cu amorsă) multă răbdare, atenție și spor vă doresc."

Aplicația utilă pentru cei care caută meseriași

"Există o aplicație " homerun". Puneți acolo tot ce doriți să faceți și primiți oferte de la firmele din zonă. Eu așa am făcut și sunt fff mulțumită. Mi-au terminat renovarea f repede, profesionist și la jumătate din prețul pe care mi-l ceruseră "meseriașii" de cartier. Tot ei vă spun și cât costă materialele. Încercați, nu o să vă pară rău".