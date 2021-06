Certuri si urlete la dezbaterea privind demiterea Avocatului Poporului. Cum se apara Renate Weber in fata parlamentarilor VIDEO

Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au adoptat miercuri, 16 iunie, un raport comun prin care solicita Camerei Deputatilor si Senatului revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului.

Dezbaterile nu au fost lipsite de scandal, iar parlamentarii puterii si cei ai opozitiei si-au transmis replici acide.

Social-democratii Steluta Cataniciu, Nicusor Halici si Laura Vicol au intervenit de mai multe ori in dezbatere cu un ton ridicat in apararea lui Renate Weber. Halici a acuzat-o pe Iulia Scantei, presedintele comisiei, ca a transformat Comisia Juridica intr-o instanta de judecata.

"Ati transformat aceasta instanta ad-hoc, intr-o instanta de inchizitie, acolo vreti sa duceti Romania", a urlat la propriu social-democratul, pana cand acesta s-a ales cu microfonul taiat.

Laura Vicol a sustinut ca Avocatul Poporului este "pus la zid pentru ca a actionat pentru binele acestui popor", in timp ce AUR a spus despre argumentele puterii privind revocarea lui Renate Weber ca reprezinta "o gluma proasta".

De altfel, in timp ce ii luau apararea lui Renate Weber, social-democratii au ridicat tonul de mai multe ori, determinandu-i pe liberali sa le taie microfonul.

Cum s-a aparat Renate Weber in fata reprosurilor parlamentarilor

Renate Weber a explicat in timpul dezbaterii ca Avocatul Poporului a intreprins masuri pentru a incerca sa faca ceva lumina in cazul Caracal, cum ar fi solicitari multiple catre administratia locala si centrala privind aspecte care au vizat sistemul 112 si felul in care e instruit personalul de acolo, situatia legata de siguranta transportatorilor pe rute pe care iau copii sau persoane vulnerabile. Despre reprosul privind hotararea Camerei Deputatilor referitoare la concluziile comisiei de ancheta privind situatia copiilor disparuti din Romania, Weber a precizat ca documentul este adresat Guvernului si nu Avocatului Poporului.

"Primul repros care mi se aduce este ca nu am transmis Parlamentului si Guvernului un raport special si recomandari cu privire la problemele din sistem constatate in urma cazului crimelor de la Caracal. Daca mi-ati fi oferit posibilitatea sa aduc, sa xerocopiez si sa inmanez multitudinea de actiuni facute de noi, ati fi vazut ca si institutia Avocatului Poporului si eu personal am incercat sa facem putina lumina. Faptul ca nu am produs un raport special pe acest caz ca atare nu e o incalcare a legii, pentru ca noi nu avem o obligatie legala de a produce niste rapoarte tematice decat daca Parlamentul Romaniei solicita acest lucru. Din 1976 pana astazi niciodata Parlamentul nu a cerut Avocatului Poporului sa produca un raport special", a afirmat Renate Weber.

UDMR va numi urmatorul Avocat al Poporului

Dupa ce PNL a dat conducerea interimara a Televiziunii Publice iar USR-PLUS cea a Radioului Public, coalitia de guvernare s-a inteles ca UDMR sa ofere urmatorul Avocat al Poporului, conform unor surse politice.

Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat la jumatatea lunii mai pentru publicatia maghiara Maszol.ro ca formatiunea sa il sustine pe Fábián Gyula pentru functia de Avocat al Poporului. Fost procuror, cu experienta de peste 20 de ani in domeniu, Gyula este acuzat in presa locala ca este "amic" cu gruparile extremiste.

Csoma Botond a motivand ca Gyula este un "lider echilibrat", cu un "CV impecabil". Propunerea maghiarilor a avut o experienta de peste 20 de ani in procuratura, lucrand la Parchetele de pe langa Judecatoriile Targu-Secuiesc, Turda, Cluj-Napoca si Tribunalul Cluj. Din 1999 acesta este si cadru didactic. Anul trecut, Gyula a fost numit procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, insa cateva luni mai tarziu, in decembrie, iesea la pensie.

In materie de studii, Fabian Gyula este absolvent al Facultatii de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si doctor in Drept International, bursier Herder al Universitatii din Viena si al Institutului Ludwig Boltzmann pentru drepturile omului din Viena.