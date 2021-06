Renate Weber a fost revocata oficial din functia de Avocat al Poporului. PSD va ataca la CCR decizia Legislativului

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si al Senatului a votat miercuri, 16 iunie, revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului.

La raportul de revocare al Renatei Weber 247 de parlamentari au votat "pentru" iar 32 "impotriva".

In aceeasi zi, comisiile juridice ale celor doua camere au adoptat raportul de admitere a solicitarii de revocare din functie a Avocatului Poporului. Dezbaterile nu au fost lipsite de scandal, iar parlamentarii puterii si cei ai opozitiei si-au transmis replici acide.

Renate Weber a explicat in timpul dezbaterii ca Avocatul Poporului a intreprins masuri pentru a incerca sa faca ceva lumina in cazul Caracal, cum ar fi solicitari multiple catre administratia locala si centrala privind aspecte care au vizat sistemul 112 si felul in care e instruit personalul de acolo, situatia legata de siguranta transportatorilor pe rute pe care iau copii sau persoane vulnerabile. Despre reprosul privind hotararea Camerei Deputatilor referitoare la concluziile comisiei de ancheta privind situatia copiilor disparuti din Romania, Weber a precizat ca documentul este adresat Guvernului si nu Avocatului Poporului.

Cu o zi in urma, senatorii si deputatii au respins, in sedinta comuna rapoartele de activitate pe ultimii trei ani ale Avocatului Poporului.

PSD contesta la CCR revocarea lui Weber

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat inca de marti ca social-democratii vor contesta la Curtea Constitutionala schimbarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului si ca vor reclama Comisiei Europene acest demers.

"Cred ca incearca, PSD-ul cand a fost in cel mai blamat moment, incearca sa ne depaseasca de o suta de ori. Eu nu cred ca s-a intamplat asa ceva vreodata. Au facut numirile la TVR, la Radio, acuma vor Avocatul Poporului. Sa nu creada ca eu, maine, dupa ce vor forta schimbarea Avocatului Poporului, in afara de faptul ca vom contesta la CCR - cum am facut si cu numirile de la Radio-tv - nu voi vorbi cu comisarii europeni si nu o sa ma adresez Comisiei Europene ca fac un atac frontal asupra statului de drept. PSD si-a recastigat credibilitatea in fata Comisiei Europene si vom continua aceste demersuri. Au schimbat si CNA-ul astazi, in loc sa se ocupe de economie", a afirmat Marcel Ciolacu, marti seara, la Romania Tv.

UDMR va numi urmatorul Avocat al Poporului

Dupa ce PNL a dat conducerea interimara a Televiziunii Publice iar USR-PLUS cea a Radioului Public, coalitia de guvernare s-a inteles ca UDMR sa ofere urmatorul Avocat al Poporului, conform unor surse politice.

Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat la jumatatea lunii mai pentru publicatia maghiara Maszol.ro ca formatiunea sa il sustine pe Fábián Gyula pentru functia de Avocat al Poporului. Fost procuror, cu experienta de peste 20 de ani in domeniu, Gyula este acuzat in presa locala ca este "amic" cu gruparile extremiste.

Csoma Botond a motivand ca Gyula este un "lider echilibrat", cu un "CV impecabil". Propunerea maghiarilor a avut o experienta de peste 20 de ani in procuratura, lucrand la Parchetele de pe langa Judecatoriile Targu-Secuiesc, Turda, Cluj-Napoca si Tribunalul Cluj. Din 1999 acesta este si cadru didactic. Anul trecut, Gyula a fost numit procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, insa cateva luni mai tarziu, in decembrie, iesea la pensie.

In materie de studii, Fabian Gyula este absolvent al Facultatii de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si doctor in Drept International, bursier Herder al Universitatii din Viena si al Institutului Ludwig Boltzmann pentru drepturile omului din Viena.