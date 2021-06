Premiera in numirea noului Avocat al Poporului. Cum au fost desemnati pana acum sefii institutiei

Parlamentarii romani au demis-o miercuri, 16 iunie, pe Renate Weber din functia de Avocat al Poporului, aceasta urmand a fi inlocuita, potrivit surselor Ziare.com, cu Fabian Gyula (50 de ani).

Numirea unui nou Avocat al Poporului, in persoana lui Fabian Gyula inregistreaza o "premiera" nemaiintalnita in ultimii ani: viitorul sef al institutiei nu a avut tangente cu zona politica, acesta fiind de mai bine de 20 de ani procuror si cadru didactic la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Institutia Avocatului Poporului a fost definita pentru prima data in Romania in Constitutie in anul 1991 (modificata si republicata in 2003), la ideea liberalului Dan Amedeo Lazarescu care a dorit infiintarea unei institutii noi dupa model suedez, menita sa-i protejeze pe cetateni de abuzurile administratiei de stat.

Cum au fost numiti ultimii sefi ai institutiei

Gheorghe Iancu a ocupat functia de Avocat al Poporului in perioada septembrie 2011- iulie 2012, cu sustinerea PDL. Pentru aceasta functie au candidat la acea vreme din partea PDL Gheorghe Iancu si fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valer Dorneanu, propus de USL.

Gheorghe Iancu a fost consilier juridic la Ministerul Silviculturii, apoi procuror pentru Tribunalul Suprem, dupa care, dupa Revolutia din 1989, a devenit consilier parlamentar la Camera Deputatilor, potrivit Wikipedia.ro. Din 1995 si pana in 2000 a fost secretar general al Curtii Constitutionale, in 2000 si 2001 a fost consilier de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei, dupa care a fost director al Autoritatii Electorale Permanente.

Victor Ciorbea a ocupat functia de Avocat al Poporului din iunie 2014 pana in iunie 2019. Acesta a fost singurul candidat pentru aceasta functie si a fost propus de grupurile parlamentare ale PSD. Si Victor Ciorbea venea din zona politica, acesta ocupand in trecut mai multe functii. Mai exact, din 18 martie 1996, a fost membru al Partidului National Taranesc Crestin si Democrat (PNTCD) si vicepresedinte din 5 decembrie 1997 pana in 1999. Ulterior, la 16 iunie 1996, Victor Ciorbea a obtinut fotoliul de primar al Capitalei dupa al doilea tur de scrutin, cu 56,74% din voturile valabil exprimate, pe listele CDR/PNTCD. La 19 noiembrie 1996, a fost desemnat prim-ministru, iar interimatul la Primaria Capitalei a fost asigurat de Viorel Lis, pana in martie 1998, cand s-au organizat alegeri.

Cariera politica a lui Ciorbea nu s-a terminat aici. A fost ales presedinte al Aliantei Nationale Crestin - Democrate (ANCD) in perioada 1999-2001, iar prin fuziunea ANCD si PNTCD, la 2 iunie 2001, a devenit presedinte al Comitetului National de Conducere al PNTCD. La 6 iulie 2001 a devenit presedinte interimar al PNTCD, iar din 14 august 2001 presedintele formatiunii. A detinut aceasta functie pana la 4 iulie 2004, cand a demisionat.

In august 2004 anunta ca se retrage din viata politica, devenind presedinte si avocat la SCPA 'Ciorbea Victor Ciorbea Lacrima' din cadrul Baroului Bucuresti. Insa, cativa ani mai tarziu, la 18 iunie 2011, Victor Ciorbea a fost reales presedinte al PNTCD, cu motiunea intitulata 'Calea dreapta - National - Taranismul Crestin Democrat, Civic si Monarhic, intemeiat pe Moralitate, Dreptate Sociala si Justitie'.

Parcursul politic al lui Ciorbea a continuat, astfel ca, la 3 octombrie 2012, Victor Ciorbea a devenit membru al PNL, candidand la alegerile din 9 decembrie 2012 pe listele USL/PNL. La 22 octombrie 2012, Victor Ciorbea a anuntat participarea PNTCD la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, pe listele USL, iar in urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, a obtinut un mandat de senator in Colegiul uninominal nr. 7 din Bucuresti, pe listele USL/PNL.

Renate Weber a ocupat functia de Avocat al Poporului din iunie 2019 si pana astazi si are o intreaga cariera politica in spate. Astfel, Renate Weber si-a inceput cariera politica in decembrie 2004, cand a devenit consilier prezidential al presedintelui Traian Basescu, iar ulterior a devenit europarlamentar in anul 2007, candidand pe lista PNL, partid din partea caruia a obtinut si urmatoarele doua mandate, in 2009 si 2014. Renate Weber s-a reinscris la sfarsitul anului 2014 in grupul ALDE din Parlamentul European, iar ulterior a fost exclusa din PNL. In august 2018, Renate Weber isi anunta inscrierea in partidul condus de Calin Popescu Tariceanu.

De precizat ca, odata cu intrarea in politica, Renate Weber a demisionat din functia de presedinte a Consiliului Director al Fundatiei Soros Romania (fosta Fundatie pentru o Societate Deschisa)