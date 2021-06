Raportul de revocare al lui Renate Weber a fost votat anterior in comisiile juridice FOTO Hepta

Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi, 17 iunie, ca Renate Weber nu a fost Avocatul Poporului, ci a fost avocatul PSD si al intereselor social-democrate. Orban a anuntat ca miercuri va fi votat noul Avocat al Poporului, iar numele va fi decis in coalitie.

Ludovic Orban a prezentat joi, intr-o conferinta de presa, care este calendarul legat de numirea noului Avocat al Poporului.

"Am convocat sedinta Birourilor Permanente Reunite ale celor doua camere. Ca urmare a hotararii Parlamentului de ieri prin care doamna Renate Weber a fost revocata din functia de Avocat al Poporului, pozitia a devenit vacanta si Parlamentul are obligatia legala de a proceda la desemnarea unui nou Avocat al Poporului.

Am stabilit calendarul pentru a vota noul Avocat al Poporului. Depunerea candidaturilor din partea grupurilor parlamentare se va face pana marti, 22 iunie, orele 16 si am stabilit termen de raport pentru comisiile juridice ale celor doua camere, ziua de miercuri, ora 12.In cazul in care se va finaliza raportul comisiilor juridice, la ora 12 vom avea un nou Birou Permanent Reunit pentru a convoca plenul si cel mai probabil miercuri dupa sedinta Birourilor Permanente Reunite vom convoca plenul pentru a finaliza procedura legala de numire a noului Avocat al Poporului", a anuntat Orban.El a precizat ca viitorul Avocat al Poporului va fi cine va decide Parlamentul.

Intrebat daca Gyula Fabian, sustinut de UDMR, va fi viitorul Avocat al Poporului, presedintele Camerei Deputatilor a raspuns: "Este una dintre propuneri. Cand avem clar stabilit...Veti afla numele candidatului, va fi un singur candidat sustinut de coalitie".

El a mai fost intrebat si despre intentia PSD de a face o sesizare la CCR deoarece Renate Weber, revocata din functie miercuri, prin votul PArlamentului, nu ar fi avut dreptul la aparare.

"Cum nu a avut dreptul la aparare? A fost convocata si prezenta si in comisiile juridice", a explicat Orban.

Un jurnalist i-a precizat ca a lipsit de la plenul reunit pentru ca nu ar fi fost invitata.

"Avea nevoie de invitatie speciala? Putea sa vina sa participe. Asa cum i s-a transmis ca poate sa vina sa participe la procedurile parlamentare. Asta este un pretext, nu este un temei serios. Sigur ca PSD poate sa atace la Curtea Constitutioala si normal ca ataca PSD la Curtea Constitutionala pentru ca Renate Weber nu a fost Avocatul Poporului roman, ci a fost avocatul PSD si avocatul intereselor PSD si a fost chiar un avocat al diavolului. V-am spus ca motivul principal pentru care eu am sustinut demiterea doamnei Renate Weber este ca a pus in pericol viata si sanatatea romanilor", a mai afirmat Orban.