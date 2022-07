Relu Stoian, goalkeeperul lui FC Buzău, a pierdut șirul tatuajelor pe care le are și nu vrea să se oprească.

Pe primul l-a făcut acum 7 ani, după ce a promovat cu Juventus București în Liga 1.

“Este un text pe care mi l-am făcut pe piept, în cinstea promovării. Am muncit foarte mult pentru ea”, spune Relu Stoian, portar FC Buzău.

Restul tatuajelor sunt povești despre viața sa. „Fiecare tatuaj reprezintă un moment legat de viața mea, nu mi-am făcut nimic întâmplător. Sunt lucruri care mi-au marcat existența”, a adăugat fotbalistul.

Sportivul nu vrea să se oprească aici cu desenele pe corp. „Vreau să îmi umplu corpul de tatuaje! Măcar mâinile și picioarele”, a completat el.

După o vacanță de 3 săptămâni, băieții lui Pustai s-au întors la treabă. Au planuri mari pentru sezonul care va începe pe 6 august.

„Vrem să promovăm! Știm că o promovare se obține greu, dar prin muncă și prin unitatea grupului, putem să reușim”, a subliniat Relu Stoian.

Portarul Buzăului este bucuros că a revenit la antrenamente și nu are probleme cu kilogramele în plus. „Mi-a lipsit programul de zi cu zi, mi-a lipsit rutina și mă bucur că am revenit pe terenul de fotbal. Sunt jucător profesionist, e normal să mă îngraș în timpul vacanței, dar am avut și programul meu pe care mi l-am făcut exact cum am dorit”, a încheiat el.