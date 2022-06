Regina Elisabeta a apărut la balconul Palatului Buckingham în finalul jubileului. Zeci de mii de oameni au ovaționat-o îndelung VIDEO

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a apărut în după-amiaza zilei de duminică, 5 iunie, pe balconul Palatului Buckingham pentru actul final al Jubileului care i-a fost dedicat.

O mulțime formată din zeci de mii de oameni, care s-a adunat în fața palatului, a aplaudat îndelung apariția.

După atâtea îngrijorări legate de sănătatea monarhului în vârstă de 96 de ani, au existat îndoieli cu privire la faptul că regina s-ar afla în palat.

"Regina a ajuns la finalul manifestărilor ample. Parada fusese un cocktail jubiliar halucinogen de muzică, păpuși, dansatori, mașini clasice și chiar celebrități mai vechi. A fost derutant, genial și nebunesc.

Apariția Reginei a avut propriul simbolism, însoțită de cei care o vor urma - Prințul Charles și Camilla, Prințul William și Catherine și copiii lor. Mi s-a părut un pic de istorie și o imagine pe care o vom vedea în anii următori", relatează BBC.

Thank you and congratulations to Her Majesty the Queen on a remarkable 70 years. 👑💜#PlatinumJubilee #HM70pic.twitter.com/hzMqQDN2Ji— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 5, 2022