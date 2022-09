Spionul sovietic de la Buckingham

Regina Elisabeta a II-a a știut că Anthony Blunt, curatorul colecției ei de artă, era un agent dublu, dar a ținut secretă informația timp de cincisprezece ani, când a fost dezvăluită public de premierul Margaret Thatcher, scrie slate.fr.

Ads

Cu doi ani înainte de moartea ei, regina Elisabeta a făcut o vizită surpriză la MI5 agenția britanică de contrainformații și securitate internă. Ea a adus un omagiu membrilor serviciilor secrete britanice cărora le-a mulțumit pentru angajamentul lor neclintit, fidelă motto-ului lor: „Regnum Defende” („Apără Regatul”). Regretatul suveran a apreciat întotdeauna foarte mult valoarea secretului și a știut să-l manevreze la perfecțiune. Episodul Blunt oferă o dovadă edificatoare în acest sens.

În 1945, regele George al VI-lea l-a numit pe Anthony Blunt (1907-1983) curator al colecțiilor de pictură a coroanei engleze, una dintre cele mai mari și mai bogate din lume. Acest absolvent al Universității Cambridge era un istoric de artă renumit. Verișor îndepărtat al Reginei (viitoarea „Regina mamă” adorată de britanici), Blunt este apreciat și pentru personalitatea sa. „Familia regală l-a plăcut: era politicos, eficient și, mai presus de toate, discret”, dezvăluie o biografie. Când fiica cuplului regal, Elisabeta, ia în mână destinul regatului, la moartea regelui, ea își reiterează încrederea în Blunt, care își va păstra funcția pentru mai bine de un sfert de secol. Cu toate acestea, în 1950, un spion rus chestionat de MI5 a susținut că Blunt era un membru activ al Partidului Comunist. Parfumul suspiciunii se evaporă foarte repede: după verificare, se dovedește că istoricul de artă nu a aderat niciodată la PC. Și din motive întemeiate... El a fost descurajat să facă acest lucru în anii 1930 de către prietenul și recrutorul său, Guy Burgess, care a crezut pe bună dreptate că a rămâne departe i-ar permite să nu atragă niciodată atenția asupra activităților sale.

Ads

Inițial, Blunt a studiat matematica la Trinity College din Cambridge în 1926. Apoi s-a dedicat limbilor moderne, iar stăpânirea limbilor franceză și germană s-a dovedit mai târziu utilă pentru dubla sa vocație de spion și istoric de artă. S-a alăturat curând unei societăți secrete create în 1820, The Cambridge Conversazione Society (cunoscută și sub numele de „Apostoli din Cambridge”).

John Golding, executorul lui Blunt, va explica că la Cambridge „nu toată lumea era spion, dar comunismul era foarte comun printre intelectualii anilor 1930” . Potrivit lui Blunt, în toamna anului 1933 „marxismul a izbucnit în Cambridge”.

În 1940, Blunt a fost recrutat de MI5; el va fi activ acolo până la sfârşitul războiului

O criză economică întărită de prăbușirea bursei, amenințarea războiului civil în Spania, ascensiunea fascismului, masa de tineri intelectuali idealiști . Regimul comunist sovietic era admirat de tineri care considerau doctrina marxist-leninistă drept singura alternativă valabilă împotriva fascismului. Doi recrutori formidabili, Arnold Deutsch și Edith Tudor-Hart vor convinge studenții de la Oxford și Cambridge să ia măsuri.

Ads

Unul dintre tinerii apostoli, genialul Guy Burgess, își folosește farmecul pentru a-l înrola pe prietenul său Anthony Blunt.

Infiltrații

Împreună cu alți trei studenți, Donald Duart Maclean (fiul unui fost ministru al Educației), John Cairncross și Kim Philby, vor forma Cambridge Five. Burgess și Philby se alătură MI6 (serviciul de informații externe), în timp ce Maclean devine diplomat la Washington. El a fost cel care, în 1944, i-a oferit lui Stalin procesul-verbal al întâlnirii secrete organizate între Roosevelt și Churchill.

Între timp, Blunt a făcut o carieră remarcabilă din pasiunea sa pentru artă: predând la Universitatea din Londra, el va deveni în cele din urmă unul dintre cei mai renumiți istorici de artă din lume și va prelua conducerea Institutului Courtauld. În 1940, Blunt a fost recrutat de MI5; el va fi activ acolo până la sfârşitul războiului. Se estimează că între 1941 și 1945 a reușit să comunice Uniunii Sovietice peste 1.700 de documente.

Ads

M

I6 suspectează din 1948 existența unei „cârtițe“, sau chiar a mai multora, în rândurile sale

Spre sfârșitul războiului, regele George al VI-lea l-a chemat pe Anthony Blunt să-l însoțească într-o călătorie secretă pe continent. În urma acestei misiuni, istoricul de artă și agent dublu a fost numit curator al colecțiilor de pictură ale regelui ("Surveyor of the King's Pictures"), apoi al Reginei Elisabeta a II-a, încoronată în 1952. Ea l-a numit cavaler doi ani mai târziu, conferindu-i Ordinul Regal Victorian.

Sub conducerea lui Sir Anthony Blunt, colecția se extinde, călătorește, se organizează. Apropiat de Regina Mamă, a întreținut relații excelente și cu Elisabeta, care i-a apreciat profesionalismul, conversația sa erudită și prestigiul tot mai mare pe care îl conferea colecțiilor sale.

MI6 suspectează din 1948 existența unei „cârtițe“, sau chiar a mai multora, în rândurile sale. Datorită colaborării cu CIA, agenții MI6 i-au demascat pe Maclean și Burgess în 1951. Știind că au fost demascați, aceștia au fugit imediat.

Ads

În timp ce Blunt susține că și-a încetat activitățile de spionaj după 1945, el pare să fi păstrat totuși un rol în cercul Cambridge Five. El însuși ar fi fost responsabil pentru ștergerea oricăror urme incriminatoare din apartamentele celor doi acoliți ai săi și i-ar fi ajutat sugerându-le să fugă prin Franța, care nu necesita pașaport. Ceea ce au și făcut.

Grupul celor Cinci va fi complet dezactivat abia după câțiva ani. Philby a simțit că este expus și, la rândul său, a fugit la Moscova în 1963.

În urma evadării lui Philby, americanul Michael Straight (vărul lui Gore Vidal și Jacqueline Kennedy) îl denunță pe Blunt, cu care lucrase cândva ca spion. Vestea este imediat raportată Reginei Elisabeta. În mod surprinzător, ea decide să nu facă nimic: el nu va fi demis – Blunt își va păstra postul până în 1972 – și nici titlul nu îi va fi retras. Se pare că premierul de atunci Alec Douglas-Home nici măcar nu a aflat povestea.

Salvat de Hitler

Istoricul reușește astfel să-și negocieze imunitatea în schimbul unor informații. În realitate, mai degrabă datorită informațiilor pe care le deține despre familia regală își datorează liniștea sufletească.

Între 1945 și 1947, cele patru misiuni secrete efectuate de Anthony Blunt la cererea regelui George al VI-lea nu au fost motivate doar de repatrierea operelor de artă, ci și de recuperarea documentelor sensibile. Nu vom ști niciodată exact ce au conținut. Sunt menționate scrisori ale tinerei regine Victoria către o dragoste de tinerețe, dar ceea ce l-ar fi îngrijorat în mod deosebit pe monarhul englez în 1945 ar fi colaborarea fratelui său, ducele de Windsor (încoronat Edward al VIII-lea), cu regimul nazist.

Potrivit lui Hugh Trevor-Roper, care a lucrat sub conducerea lui Kim Philby în Serviciul Secret, aceasta includea corespondența dintre Duce și Hitler, în care britanicul ar fi transmis informații care l-ar fi putut ajuta pe Führer în războiul împotriva Aliaților. Ducele s-ar fi pregătit să taie legăturile cu familia sa pentru a se stabili în Germania nazistă, proiect abandonat în cele din urmă în favoarea Franței.

Dacă informația ar fi fost dezvăluită public, un scandal fără precedent ar fi zguduit familia regală. Omerta practicată îi permite astfel lui Blunt să-și păstreze postul și să salveze aparițiile.

Regina și Blunt se întâlnesc ocazional: în public, ea continuă să-i susțină acțiunile, apărând de exemplu alături de el în timpul inaugurărilor de expoziții, sau în cea a noilor galerii ale Institutului Courtauld, în 1968. Mai surprinzător: ar fi fost informată despre activitatea acestuia cu mult înainte de 1964.

Secretul nu ar fi fost, din moment ce lordul Chamberlain, neștiind de activitățile de spionaj ale lui Blunt, urma să-i ofere după pensionare să rămână consultant pentru colecțiile regale. Până când un jurnalist scoțian, Andrew Boyle, a scris o carte în 1979 numită The Climate of Treason: Five who spion for Russia. El povestește epopeea celor Cinci, fără a menționa niciodată numele lui Anthony Blunt, care apare sub pseudonimul Maurice, un omagiu adus romanului lui EM Forster (a cărui adaptare cinematografică va lansa cariera lui Hugh Grant).

Dar Margaret Thatcher, informată de serviciile de informații, l-a demis din funcție și deposedat de calitatea de cavaler. Blunt a trăit în izolare timp de trei ani înainte de a deceda în urma unui atac de cord, în 1983 la Londra.