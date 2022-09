Regina Elisabeta a murit în ziua meciului West Ham - FCSB. Ce decizie a luat UEFA în regim de urgență

FCSB debutează joi, de la ora 22.00, în grupele Conference League, la Londra, cu West Ham, într-o zi tristă pentru englezi, marcată de moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, la 96 de ani.

”Regina a murit în pace la Balmoral, în această după-amiază”, a fost anunţul făcut de Palatul Buckingham, cu câteva ore înainte de meciul West Ham - FCSB.

Oficialii clubului englez au reacționat imediat, postând pe contul de Twitter un mesaj de condoleanțe.

Our thoughts and sincere condolences are with the Royal Family and we join the nation in mourning her loss. Rest In Peace, Your Majesty. pic.twitter.com/YSm5snQOgD— West Ham United (@WestHam) September 8, 2022