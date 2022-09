Mesaje obscene lansate de scoțienii de la Celtic la adresa Reginei Elisabeta a II-a. Imagini revoltătoare

Suporterii echipei Celtic Glasgow au afişat banderole ofensatoare la adresa monarhiei britanice, la meciul cu Şahtior, de miercuri seară, din Liga Campionilor.

Meciul s-a disputat la Varşovia, iar cu 10 minute înainte de începe, fanii scoţieni au afişat bannere pe care scria:"F..k the Crown" şi "Ne pare rău pentru pierderea ta, Michael Fagan", referire la britanicul care a reuşit, în 1982, să pătrundă în palatul Buckingham şi chiar în camera reginei Elizabeth II.

Celtic a remizat cu Şahtior, scor 1-1, miercuri, în etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor.

