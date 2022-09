„James Bond”, despre filmul în care a fost coleg cu regina Elisabeta: „Am fost pur și simplu foarte norocos” VIDEO

Actorul britanic Daniel Craig a mărturisit, cu prilejul premierei mondiale a peliculei ''Glass Onion: A Knives Out Mystery'', la Toronto, că se simte ''foarte norocos'' că a colaborat cu regina Elisabeta a II-a, care s-a stins din viaţă joi, informează Reuters.

''Am fost pur şi simplu foarte norocos că am făcut parte dintr-un proiect, Jocurile Olimpice, şi că am avut şansa să lucrez cu ea la un lucru care a bucurat, a plăcut şi a adus zâmbetul pe buze multor oameni'', a spus Craig pe covorul roşu la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto.

Scenaristul şi regizorul Rian Johnson a mulţumit unei alte regine, ''reginei misterelor, Agatha Christie'', care, potrivit cineastului, a reprezentat sursa de inspiraţie pentru fiecare parte a francizei.

''Knives Out'' a avut încasări de peste 300 de milioane de dolari la nivel global, demonstrând că fanii au fost entuziasmaţi de perspectiva lui Johnson asupra unui film poliţist. Johnson a spus că speră ca sequel-ul ''să ofere aceeaşi satisfacţie''.

''Pare actual, pare prezent. Tratează subiecte cu care avem de-a face zi de zi'', a spus producătorul Ram Bergman. ''Studiourile şi regizorii, nu ştiu din ce motiv, au crezut că nimeni nu este interesat (de acest gen), dar de fapt oamenii sunt interesaţi''.

''Glass Onion'' urmează aceeaşi formulă cinematografică şi îl aduce în prim plan pe detectivul Benoit Blanc (Craig), care încearcă să rezolve un mister de data aceasta pe o insulă grecească. În Grecia, Craig întâlneşte un grup de personaje excentrice interpretate de vedete precum Kate Hudson, Kathryn Hahn, Edward Norton, Leslie Odom Jr. şi Janelle Monáe.

Vedetele nu au dorit să dezvăluie detalii despre subiectul filmului pentru a nu divulga spoilere, dar Kate Hudson a spus că i-a plăcut foarte mult să interpreteze personajul Birdie Jay.

''A fost ca şi cum aş fi îmbrăcat o piele nouă şi am adorat fiecare secundă'', a spus actriţa.