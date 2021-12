Regina Elisabeta a II-a, evocare emoționantă a personalității Prințului Philip în discursul televizat de Crăciun VIDEO

Discursul de Crăciun al reginei Elisabeta a II-a a fost filmat în Sala Albă de desen a Castelului Windsor și a fost transmis de BBC vineri, 25 decembrie.

Pâna în acest an, discursurile erau înregistrate la castelul Sandringham, locul preferat de familia regală britanică pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă.

”Viaţa constă, bineînţeles, atât în despărţri definitive, cât şi în prime întâlniri”, ”iar oricât de mult ne este dor de el, mie şi familiei mele, ştiu că i-ar plăcea să ne bucurăm de Crăcun”, spune ea, evocându ”capacitatea de a face haz în orice situaţie” a Prințului Philip.

Fotografia înrămată care apare în acest mesaj de Crăcun a fost făcută la nunta de diamant în 2007, iar regina poartă broşa cu safire din imagine.

Suverana a purtat aceeaşi broşă în luna de miere, în 1947.

Palatul Buckingham a anunţat săptămâna aceasta organizarea unei slijbe de mulţumire în memoria prinţului Philip la Westminster Abbey, în primăvară.

Suverana britanică evocă, după încă un an de incertitudine al pandemiei covid-19, despre confortul liniştiror al tradiţiilor familiale, de exemplu ”privirea unui film favorit, căruia îi ştim deja sfârşitul”.

Consilieri regali au refuzat să spună care este acest film favorit, însă nepitul reginei, prinţul William a dezvăluit recent că Elf este unul dintre favoritele acesteia.

Imnul național a fost cântat de The Central Band of The Royal Britanic Legion.

În încheiere a fost interpretat colindul „O orășel mic din Betleem”.