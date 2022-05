Serviciul de Informații Militare a Marii Britanii a prezentat miercuri, 18 mai, o analiză a importanței strategice a rezistenței Mariupolului datorată, în măsură covârșitoare, fostului batalion paramilitar Azov.

Mai mulți analiști militari consideră că incapacitatea Rusiei de a cuceri rapid orașul-port Mariupol a cauzat tulburări profunde la nivelul comandamentului central al armatei, dezvăluind un lanț al slăbiciunilor care a contribuit, în mare măsură, la eșecul campaniei de invadare a Ucrainei.

Rezistența Mariupolului a fost organizată în principal în jurul regimentului Azov, fostul batalion paramilitar încorporat în Garda Națională a Armatei Ucrainei după 2014.

Inclusiv ofițeri FSB recunosc capacitatea de luptă excepțională a regimenului Azov, generată printre altele de faptul că este compus din soldați cu studii medii și superioare.

Analiza serviciului de informații britanic din 18 mai se centrează pe importanța strategică a apărării orașului Mariupol până în data de 16 mai, când soldații ucraineni au început să fie evacuați din subsolurile oțelăriei Azovstal:

"În ciuda faptului că forțele ruse au încercuit orașul Mariupol în urmă de peste zece săptămâni, rezistența fermă a Ucrainei a întârziat capacitatea Rusiei de a obține controlul deplin asupra orașului.

Rezistența a frustrat încercările timpurii ale Rusiei de a captura acest oraș-cheie și a provocat pierderi costisitoare de personal în rândul forțelor ruse.

În încercarea de a învinge rezistența ucraineană, Rusia a folosit în mod semnificativ personalul auxiliar. Această strategie a inclus o desfășurare a forțelor cecene, constând probabil din câteva mii de luptători concentrați în principal în sectoarele Mariupol și Lugansk.

Aceste forțe constau probabil atât din voluntari individuali, cât și din unități din Garda Națională cecenă, care sunt în mod obișnuit dedicate asigurării guvernării șefului Republicii Cecene, Ramazan Kadîrov.

Kadîrov menține probabil o supraveghere personală atentă a desfășurării de forțe, în timp ce vărul său, Adam Delimkhanov, a acționat probabil drept comandant de teren cecen în Mariupol.

Desfășurarea în luptă de personal atât de disparat demonstrează problemele semnificative de resurse ale Rusiei în Ucraina. În același timp, contribuie probabil la o coordonare incoerentă care continuă să împiedice operațiunile Rusiei", se arată în analiza britanicilor.

