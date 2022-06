Adevăratul motiv pentru care Reghecampf a fost dat afară de la Universitatea Craiova! Fosta soție a dezvăluit totul

Laurențiu Reghecampf nu mai este antrenorul Universității Craiova, la finalul unui sezon în care a ratat toate obiectivele.

Deși lipsa rezultatelor pare a fi cauza demiterii lui, Ana Maria Prodan spune că de fapt patronul Mihai Rotaru a fost deranjat și de altceva.

„Mihai Rotaru i-a dat o șansă lui Laurențiu. Tot respectul pentru asta, Laur nu mai câștigase absolut nimic când Mihai i-a întins mâna. Mihai nu suportă viața destrăbălată, ca asupra echipei lui să planeze tot felul de discuții. Reghecampf trebuia să știe lucrurile astea, să nu apară la emisiuni mondene, să lase ședințele foto și să se concentreze la fotbal. Nu era momentul, la ce situație avea, pentru golănii de genul ăsta, cu amante și ședințe foto. A făcut greșeli majore. Îl aduce în cantonament pe Tzancă Uraganu sau vorbește cu el și se pune pe Instagram. Face ședințe foto, merge la emisiuni mondene. Pe bune? Nu ai voie! Astea sunt chestii la care am lucrat 16 ani de zile. Îl vedeați vreodată pe Instagram, pe Facebook, la emisiuni mondene? Nu are cum să-și piartă timpul cu așa ceva. Dacă are Instagram, i-am făcut eu, cu cupele, medaliile, fotografii de pe teren”, a spus Anamaria Prodan, la o emisiune televizată, conform newscaffe.ro.