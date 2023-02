Cum arată logo-ul oficial pentru încoronarea regelui Charles III. A fost creat de designerul iPhone FOTO

Logo-ul oficial pentru încoronarea regelui Charles III a fost dezvăluit de Palatul Buckingham. Acesta a fost creat de Jony Ive, designerul iPhone, informează BBC.

Sigla reprezintă o imagine mai tradiţională, cu flori care formează coroana Sfântului Edward folosită la încoronare.

Designul floral evidenţiază „optimismul primăverii” şi reflectă dragostea regelui pentru natură, spune Sir Jony Ive.

The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023