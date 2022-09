Regele Charles al III-lea, apariție surpriză în fața oamenilor ce stăteau la coadă pentru a aduce un omagiu mamei sale

Regele Charles al III-lea și Prințul de Wales, William, au avut o apariție surpriză în fața oamenilor care stau de ore în șir la coadă în frig, pentru a-i aduce un omagiu mamei sale.

În conversațiile pe care le-a avut Charles cu oamenii, a fost auzit spunând „Sper că nu este prea frig”, în timp ce un agent de securitate i-a tot îndemnat pe oameni „să-și lase telefoanele jos, să dea mâna și să se bucure de moment”.

Ads

Noul monarh al Marii Britanii și Prințul de Wales i-au salutat pe cetățeni, care au stat la coadă timp de 16 ore pentru a vedea sicriul Reginei la Palatul Westminster.

Sutele de oameni au aplaudat când au apărut Charles și William. Mulți au făcut poze și s-au venit înspre barele metalice, încercând să schimbe o conversație cu regele și moștenitorul tronului. Mai mulți au scandat și „God Save the King” și „God Save the Prince of Wales”.

Puțin mai devreme, Charles al III-lea a vizitat sediul principal al Poliției Metropolitane din Londra, New Scotland Yard. A dat mâna noului comisar, Sir Mark Rowley, cu primarul Londrei, Sadiq Khan și cu noul secretar de interne, Suella Braverman.

Între timp, guvernul britanic i-a îndemnat pe oameni să nu se înghesuie la Londra pentru a sta la coadă pentru a aduce un omagiu sicriului Reginei Elisabeta a II-a, deoarece cererea uriașă înseamnă timpii de așteptare ce depășesc 24 de ore.

Ads

Astăzi, Ministerul Culturii a declarat că va „îngheța” intrarea la coadă dacă cererea crește prea mult.

Publicul își poate aduce omagiul regretatei regine până luni, la ora 06.30.

Luni dimineața, sicriul Elisabetei a II-a va fi mutat la Westminster Abbey unde va avea loc înmormântarea, la ora 11.00. Este prima înmormântare de stat care a avut loc în Marea Britanie după cea a lui Winston Churchill în 1965.