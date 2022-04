Rusia raportează că a deportat forțat peste 950.000 de ucraineni de la începutul invaziei

Ministerul rus al Apărării a raportat că, de la începutul invaziei la scară largă, 951.000 de ucraineni au fost deportați forțat în Rusia din teritoriile ucrainene ocupate.

Acest număr include 174.689 de copii, potrivit raportului oficial al autorităților ruse.

The Russian Defense Ministry reported that since the start of a full-scale invasion, 951,000 Ukrainians had been forcibly deported to Russia from occupied Ukrainian territories.

This number includes 174,689 children.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 24, 2022