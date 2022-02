Peste 700 de ucraineni au ajuns la Isaccea, cu bacul. Primar: "Au stat toată noaptea în frig, pe malul celălalt şi bănuim că sunt înfriguraţi"

Peste 700 de persoane din Ucraina au trecut în ultimele 24 de ore Dunărea cu bacul la Isaccea, pentru a evita războiul din ţara lor.

Ucrainenii au fost întâmpinați de rude, prieteni şi autorităţile tulcene, care le-au oferit ceai cald.

"Cei care trec acum Dunărea cu bacul au stat toată noaptea în frig, pe malul celălalt şi bănuim că sunt înfriguraţi. O să aducem şi porţii de mâncare. Cei care nu au avut un mijloc de transport, adică aproximativ 15 persoane, au fost cazaţi într-un centru pe care-l avem pregătit. Toată lumea este implicată. Primim foarte multe telefoane de la oameni din ţară care doresc să-i ajute. Azi-noaptea au trecut 700 de persoane, majoritatea cu maşinile personale", a declarat pentru AGERPRES primarul oraşului Isaccea, Anastase Moraru.

Printre persoanele care au înnoptat în centrul amenajat de Primăria oraşului Isaccea este şi o tânără, în vârstă de 24 de ani, din Afganistan, stabilită în urmă cu câţiva ani în regiunea Odessa.

"Acum două zile am plecat din Odessa. Nu ai nicio siguranţă acolo. Este foarte rău pentru toată lumea. Îmi doresc un viitor pentru cei trei copii şi pentru mine", a declarat tânăra din Afganistan, care începe să plângă atunci când este întrebată despre soţul ei.

Şi la punctul de trecere a Dunării cu bacul de la marginea oraşului sunt mame cu bebeluşi în braţe.

Sunt însă şi maşini cu numere de înmatriculare din Iaşi, Bucureşti, Buzău şi Galaţi, în care oamenii îşi aşteaptă rudele din Ucraina.

"Am venit să-mi întâlnesc rudele. Aseară (joi seara - n.r.) mi-au dat telefon şi sunt foarte îngrijorat. Cei în vârstă nu vor să meargă la armată. Acolo nu ai cu ce să faci armată. Eu de doi ani am cetăţenie română şi familie aici. Mama e la noi de o lună, dar fratele, tatăl şi sora sunt acolo. Dacă vin aici, vor avea unde să stea. Avem prieteni şi chiar azi dimineaţă am fost sunat de o persoană şi mi-a spus că are unde să găzduiască două persoane. Deci, sunt soluţii", a declarat David V., în vârstă de 26 de ani, din Tulcea.

El mă ajută să vorbesc cu câţiva dintre compatrioţii lui care tocmai au ajuns pe malul românesc al Dunării.

"Ieri dimineaţă, m-am trezit la ora 5,00, în bubuială. A trecut o perioadă scurtă şi iar a început să bubuie şi a intrat frica în oameni. Merg la magazin şi cumpără ce pot. E foarte mare rândul la benzinării. Poţi să cumperi maximum 20 de litri şi asta e", povestesc două femei.

Unul dintre tinerii aflaţi într-o maşină ne vorbeşte despre teroarea trăită când oraşul său a fost bombardat.

"Oraşul meu natal a fost bombardat. A fost înfricoşător. Acum vrem să ajungem în Turcia, pentru că acolo avem prieteni. Vreau să se termine cât mai repede războiul, să-mi fac studiile şi să devin translator", a afirmat Grişa Maxim, în vârstă de 17 ani.

Oamenii susţin că drumul de la Orlovka la Ismail este plin de maşini care aşteaptă să treacă Dunărea cu bacul.

"Mai am acasă, la Kilia Nouă, doi fraţi şi bunicii. Au păsări în curte şi nu puteau să le lase. Este greu", spune un adolescent.

Autorităţile au pregătit un mijloc de transport pentru refugiaţi, aceştia urmând să ajungă în centrele speciale amenajate în judeţ.