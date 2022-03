H2On furnizeaza apa refugiatilor din Ucraina: "Este nu doar o optiune, ci este uman sa ne implicam"

O familie de ucraineni cu sapte membri - tatal, mama, trei copii si inca doua femei, cel mai probabil mama si sora barbatului sau femeii - au oprit microbuzul intr-o benzinarie si au inceput sa cheltuie din banii cu care au plecat de acasa, din calea razboiului, pe apa, sandviciuri si dulciuri pentru cei mici.

Scena surprinsa in weekend in Bucuresti nu este cu siguranta singulara, intrucat nu mai putin de 340.000 de refugiati din tara vecina au intrat in Romania in ultimele zece zile, de cand a izbucnit conflictul militar cu Rusia. Dintre acestia, peste 84.000 au decis sa ramana, cel putin temporar, in tara noastra, simtindu-se la adapost si profitand de ospitalitatea care caracterizeaza, in general, poporul nostru.

La fel ca familia de mai sus, si celelalte sute de mii de ucraineni care si-au parasit casa, tara si agoniseala de-o viata, din pricina luptelor armate, au resurse limitate, pe care nu ar trebui sa le iroseasca daca nu este nevoie. Multi dintre ei au plecat numai alaturi de persoanele dragi si animalele de companie, lasand in urma tot restul, un lucru aproape de neimaginat in Europa anului 2022. Tocmai din acest motiv, zeci de mii de romani simpli, numeroase organizatii non-profit si sute de companii din tara noastra si-au dovedit, de la finalul lunii februarie, solidaritatea si compasiunea fata de vecinii de la nord si est, donand produse si sume de bani si oferind servicii pentru acestia.

Printre respectivele companii se numara si brand-ul care detine H2On, care livreaza apa la domiciliu si la birou in toata tara. Aceasta a anuntat de curand, prin vocea proprietarului sau, Nathaniel Geana, ca ofera bidoane de 19 litri gratuit refugiatilor ucraineni de pe teritoriul tarii noastre, folosindu-si parcul auto pentru livrarea apei acolo unde este nevoie.

"In conditiile de fata, in care o tara vecina este implicata intr-un razboi, este nu doar o optiune, ci o obligatie sa ne implicam cu totii, fiecare asa cum poate. Am ales sa donam apa pentru refugiatii din Ucraina si facem apel la asociatiile si fundatiile de caritate care se ocupa de acestia, pentru a ne informa unde este nevoie de bidoanele noastre de 19 litri", spune Nathaniel Geana.

Concret, daca si tu vrei sa te implici, tot ce trebuie sa faci este sa suni la numarul de telefon 031 9887 (H2On) si sa precizezi numarul de bidoane necesar pentru refugiatii din Ucraina, precum si locul in care acestea trebuie livrate.

In plus, raspunzand la o alta nevoie stringenta a vecinilor sositi in aceste zile pe teritoriul tarii noastre, mai precis aceea de a avea un acoperis deasupra capului, in special in conditiile racirii accentuate a vremii, Nathaniel Geana anunta ca H2On pune la dispozitia refugiatilor si doua apartamente, in Bucuresti si judetul Ilfov.

La adapostul statutului de membru UE si NATO cu drepturi depline, Romania reprezinta un teritoriu sigur pentru refugiati, iar ospitalitatea care ne caracterizeaza este o "plasa de siguranta" suplimentara pentru refugiatii din Ucraina care ne tranziteaza teritoriul in aceste zile.