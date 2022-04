Clasamentul țărilor care au primit cei mai mulți refugiați ucraineni. Unde se situează România

În cele 51 de zile de când Rusia a invadat Ucraina, milioane de ucraineni au fugit din calea bombelor, de multe ori doar cu ce au avut pe ei, către alte țări.

Până la data de 13 aprilie, Polonia primise cei mai mulți refugiați, mai exact, 2.694.090. Pe locul doi este România, iar pe locul trei este Rusia.

*Data de referință este 13 aprilie.

Concerning #Russia, it should be kept in mind that the Ukrainian authorities accuse the aggressor country of forcibly removing the population from the occupied cities. pic.twitter.com/n6hwUU0dTE— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022