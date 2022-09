Spovedania unui rus care a supraviețuit în Ucraina: "Mi-am dat seama că noi suntem fasciștii. Toți noii recruți vor muri acolo"

Jurnaliștii de la publicația Meduza au obținut mărturii sub anonimat din partea mai multor soldați ruși care au reușit să se întoarcă acasă din Ucraina.

Campania de mobilizare "parțială" în cadrul armatei a început în Rusia pe 21 septembrie. Unii recruți noi au fost deja trimiși pe front fără niciun fel de pregătire; alții dorm pe pământ în barăci care arată mai mult ca niște celule de închisoare.

Mulți au fost forțați să cumpere echipament militar și uniforme pe cont propriu și. În unele cazuri, recruții au primit arme acoperite cu rugină. Meduza le-a cerut rușilor care au luat deja parte la războiul țării împotriva Ucrainei – ca soldați și mercenari contractuali – să spună ce părere au despre efortul de mobilizare.

Unul dintre soldații care au acceptat să vorbească sub anonimat oferă o mărturie cruntă:

"Dacă e să fiu sincer, toți (noii recruți) vor muri acolo. Vor fi mutilați și uciși. Aceasta nu este o armată instruită! Eu, de exemplu, am slujit (ca soldat contractual) o lungă perioadă de timp, apoi am ales să merg eu însumi (pe frontul din Ucraina) - și m-am trezit încă nepregătit. În prima zi, mi-am dat seama că am făcut cea mai mare greșeală din viața mea.

Când am decis să plec în Ucraina, eram un patriot convins. Am crezut că acolo sunt formațiuni naziste variate, cum ar fi Sectorul Dreapta, Aidar [Batalionul], Azov [Batalionul]. În plus, am urmărit o grămadă de filme [rusești], precum Soltsepyok și Opolchenochka. În plus, toate canalele Telegram și TV au fost concepute pentru a ne pompa [chestiile astea] în creierul nostru.

Dar chiar și când eram încă conduși peste graniță în Ural [în camion], mi-am dat seama că noi suntem ocupanții, noi eram fasciștii. Eu [...] stăteam pe banca camionului și mă uitam la ceea ce lăsam în urmă. Toate acele sate distruse din Harkov... Mi-am dat seama că de fapt distrugem o țară. Împreună cu populația sa civilă.

Treceai printr-un sat și copiii alergau pe drum și făceau gesturi după tine: fie „fumat”, fie „mâncare”. Pur și simplu nu am putut să nu mă las atins. Lumea era cu susul în jos; Mă simțeam gol înăuntru. Îți dai seama că toată viața ta de până acum a fost ficțiune. Un balon de săpun.

Am călătorit așa la Izium [în regiunea Harkov]. Am petrecut trei zile pe prima linie – și am primit un alt semnal de alarmă când artileria noastră a tras în noi. Apoi au început acele comenzi stupide...

Am servit de mai multe ori și îmi dau seama când sunt trimis la sacrificare. Și i-am spus imediat acestui tip cu epoleți mari să se ducă dracului: „Nu sunt doar o monedă de schimb! Sunt soldat în armata rusă! Nu poți să mă arunci sub autobuz așa!”. La care el a răspuns: „Toți sunteți doar carne de tun. Sunteți al treilea grup de oameni care formează acest batalion. Știți unde au murit primele două grupuri? Și tu vei muri aici.” Apoi i-a spus comandantului meu: „Trimite carnea!” [Noi.]

Încercau să avanseze și ne-au aruncat într-o regiune controlată de ucraineni, unde operau tancuri, artilerie și mitraliere. Iar ucrainenii aveau sute de trupe, în timp ce noi doar 40.

Te trezești ca un om pe care-l cunoșteai și seara ai devenit altcineva. Treci prin metamorfoze atât de intense încât te sperie. Te sperie cât de orb ai fost până atunci. Și surd.

Am stat ascuns în șanț două sau trei zile și am plecat în primul vehicul pe care l-am văzut. Am sărit în primul vehicul care a părăsit pozițiile noastre pentru a aduce mâncare și muniție din spatele frontului. La început, ei au spus: „Nu acceptăm dezertori!”, dar le-am răspuns: „Am o armă, așa că mă veți duce de aici într-un fel sau altul”.

Este o perioadă înfricoșătoare: 1922–1939 se repetă, 100 de ani mai târziu. Și chiar vreau să le spun [noilor recruți] că ar trebui să plece de pe front – oricât de mulți ar fi – și să se ducă naibii spre Moscova.

Chiar și atunci când am încercat să explic aceste lucruri oamenilor, nu m-au ascultat. Nimeni nu crede nimic. Vezi? Și eu eram așa — și a fost o vreme când oamenii care fuseseră deja în Ucraina au încercat să mă convingă să nu mă duc acolo. M-au sunat chiar din prima linie și mi-au spus să nu mă gândesc la asta.

Când mă uit la [oamenii mobilizați acum], mă văd în urmă cu trei luni. Simt milă pentru ei. Dacă ai de ales, alege viața! Sigur, ar putea fi închisoare pe viață; cu siguranță, statul te va considera un criminal - dar tu vei ști că nu ești un criminal. Nu vei ucide pe nimeni. Nu vei împușca pe nimeni.

Suntem fasciștii – într-adevăr. Noi suntem fasciștii. Nu există alt cuvânt pentru asta. Chiar acum se întâmplă o denazificare în Ucraina - nu pentru Ucraina, ci pentru noi", a relatat soldatul.

Jurnaliștii ruși au mai obținut și mărturia unui mercenar din grupul Wagner, care s-a întors de pe front după șase luni în Ucraina.

"Nu înțeleg ce să facă recruții ăștia acolo. Dacă noi, profesioniștii, am venit bătuți de acolo, ce cred ei că vor face? Cel mai bun scenariu pentru ei este să rămână în rezervă [în Donbas]. Cel mai rău este să moară eroic. Două opțiuni.

Mai ales dacă sunt aruncați acolo după o săptămână de antrenament. O săptămână - asta nu este absolut nimic! Unitățile de luptă au nevoie de cel puțin o lună până la o lună și jumătate pentru coeziunea unității.

(...) Toată lumea este speriată. Si mie mi-e frică, sincer să fiu. Ceva rău vine cu toată forța – simt asta", a povestit mercenarul.

Un alt soldat contractual este de părere că totul este pierdut:

"Această [mobilizare] este dovada că armata rusă a fost învinsă. Recrutează pe oricine și pe toată lumea. Mulți oameni nu înțeleg, dar așa stau lucrurile: armata profesionistă a Rusiei a fost distrusă în ultimele șase luni – iar acum recrutează întreaga rezervă.

Eu însumi eram un soldat contractual – și [chiar și așa] am primit o pregătire necorespunzătoare. Fotografiile [cu pregătirea militară] sunt un lucru – dar rezultatele [de pe front] au arătat că totul a fost un sat Potemkin.

Chiar și noi, profesioniștii, am avut pierderi uriașe. Și acum este doar o mulțime de oameni cărora li s-a dat un formular. [...] Ce diferență vor face [pe prima linie]? Pur și simplu vor muri degeaba. Aceștia sunt doar civili care și-au făcut serviciul militar [obligatoriu] la un moment dat", a relatat acesta.