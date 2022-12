Recompensă uriașă pentru prinderea unei femei de 42 de ani din Germania. A furat peste un milion de euro de la firma unde lucra

Poliția din Germania caută o femeie în vârstă de 42 de ani acuzată că a furat o imensă sumă de bani de la compania la care era angajată.

Femeia avea manipula zilnic sume mari de bani în fiecare zi, fiind angajata unei societăți de transport valori. Se pare că aceasta ar fi furat peste un milion de euro, potrivit presei germane.

Ads

Are 1,74 metri înălțime, cu ochi albaștri-verzi și păr blond. „În plus, are mai multe tatuaje pe tot corpul, în special pe brațe”, o descriu cunoscuții.

Poliția nu a oferit detalii despre furtul milionului de dolari, din motive de tactică de investigație, arată sursa citată. Furtul a avut loc pe 14 octombrie, iar de atunci angajata și banii firmei au dispărut fără urmă.

Ads

Cazul amintește de furtul a câteva milioane de euro de la o companie de transport de bani din Bremen, în mai 2021. Atunci, o angajată a companiei a plecat și ea cu prada și apoi a sunat bolnavă. Yasemin Gündogan, în vârstă de 28 de ani, nu a fost prinsă până în prezent, potrivit stern.de.

Autoritățile oferă o recompensă de 37.500 de euro pentru informații care duc la capturarea suspectei.