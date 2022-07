Mama româncei ucise de rechin, despre tragedia din Egipt: ”Duminică s-a dus la ultimul înot”

Rodica și Gheorghe, părinții Roxanei Donisan, românca de 44 de ani ucisă de un rechin în Egipt, au relatat pentru monitorulsv.ro detalii despre tragedia petrecută cu fiica lor.

Românca ucisă de rechin în stațiunea Hurghada de la Marea Roșie, într-o stațiune din Egipt, era originară din județul Suceava. Roxana Donisan, funcționară la Direcția de Finanțe, își cumpărase două sejururi în Egipt, pentru o vacanță mai lungă.

Femeia lipsea de două zile din hotelul de 5 stele din Egipt în care se cazase, au declarat surse din stațiunea de la Marea Roșie, unde a fost ucisă de rechin.

„Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurghada. Înainte de pandemie a făcut filmări cu delfini, scufundări... Azi (luni – n.r.) trebuia să se întoarcă și duminică s-a dus să înoate. Când am văzut la televizor știrea cu rechinul mi-a sărit inima din loc. Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. N-a mai răspuns. Emilia, vecina, m-a liniștit, că probabil nu a luat telefonul la plajă, că nu merge internetul...ce să nu meargă...Joi am vorbit ultima dată cu ea...Duminică s-a dus la ultimul înot și s-a dus la moarte”, spune mama Roxanei.