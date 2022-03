Ce pățesc "norocoșii" români care au reușit să se autorecenzeze pe site-ul în pioneze al INS. "Primesc e-mailuri, cam unul pe oră"

Site-ul conceput de Institutul Național de Statistică pentru autorecenzare nu a fost funcțional în prima zi a lansării acestuia, luni, 14 martie.

INS a anunțat că platforma a fost suprasolicitată, astfel că este necesară suplimentarea resurselor tehnice.

Problemele tehnice nu sunt rezolvate pe deplin nici în a doua zi a campaniei derulate în premieră națională de autoritățile române.

Cei care au încercat să completeze online formularul de autorecenzare s-au lovit de nenumărate probleme.

Nici cei care au avut noroc și au reușit să parcurgă toți pașii nu au scăpat de bătăi de cap.

"Eu mă număr printre norocoșii care au completat chestionarul fără probleme. Dar de atunci primesc e-mailuri (cam unul pe oră, în care mi se mulțumește că l-am completat)", comentează cineva pa pagina de pe Facebook a Institutului Național de Statistică.

Iar cazul nu este unic: "Am reușit să completez chestionarele, dar acum primesc foarte multe e-mail-uri (am cel puțin 8 prin care mi se mulțumește că am participat). Nu înțeleg de ce."

"Primesc în continuu mailuri de la platformă (după ce am terminat chestionarul) cărora, evident, nu le pot da unsubscribe. Tipic românesc. Făcut cu picioarele și plin de buguri".

Problemele întâmpinate pe site

Pe pagina de pe Facebook a INS sunt multe comentarii lăsate de cei care nu au reușit să completeze chestionarele.

"Link-urile transmise pe e-mail nu sunt operaționale. Vă rugăm să precizați public (pe toate canalele posibile de comunicare) cum vor proceda românii cu această autorecenzare."

"Nu merge siteul recensamantromania.ro, și nici insse.ro bine, dacă reușești să te înregistrezi nu deschide linkul, scrie error. Bravo. Eu nu înțeleg cum nu se poate odată să fie pregătit ceva bine. Ce faceți acolo la institutul statistic? Începeți ziua cu pauză și cafea de dimineață?"

"Forbidden 403: ))) cine v-a făcut platforma? Iar "specialișți" prieteni cu persoane sus puse care habar nu au nici să deschidă un fișier? Nu are România destui studenți la IT care va făceau o platforma decentă și câștigau și ei un ban?"

"Dragă INS, ai făcut o "românească" încât, așa cum tu m-ai asigurat că durează 10-15 min, defapt mă chinui de 2 ore, și încă n-am terminat. E inadmisibil să fii atât de slab pregătit, pt ceva atât de important. Erori peste erori! JENANT, dragă INS! Să fiu însă sincer...nici nu mă așteptăm la altceva."

"Tipic românesc. Unii nu au primit email, alții au primit dar nu le merge linkul. Recensământ anunțat peste tot, că wow este online și va merge mai repede bla bla. Văd că nu."

"Platforma poate fi accesată. Am accesat-o. Am primit emailul, dar nu pot completa chestionarul. Mai întâi am avut eroare 403 forbidden. Acum este logo-ul. Deci evoluție există?"

"Am completat, am downloadat raportul, fără erori fără omisiuni. Dacă verific însă CNP pe site, primesc mesaj că nu am completat chestionarul."

"Am reușit să accesez formularul. Dumnezeule. Limbaj greoi, întrebări aiurea. Cine o fi săvârșit. În sfârșit am reușit să închei la toate întrebările verde, am primit e-mail cu felicitări că am completat, dar când am vrut să vizualizez pe site zice că nu s-a înregistrat că nu amraspuns corect la toate întrebările. Acum deja joc de hotu cu vardiștii completând a cincea oară. D-le statisticeani, IT-ți reveniți la coli ministeriale, caiete, creioane chimice că online nu-i pentru voi."

"Sunteți jalnici și de o incopententă crasă.

Pregătiți recensământul de luni de zile și, ce să vezi, la imediat 48h de la lansare nu funcționează nimic.

Pagină de recenzare online arată că este "în construcție...", iar la completarea formularului de pre-înregistrare, primim link-uri care nu funcționează.

Iar voi, în bătaie de joc, promovați în continuare auto-recenzarea.

În schimb salariile va intră întregi și la dată fixă, nu?"