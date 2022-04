Carlo Ancelotti, reacție fabuloasă după ce s-a calificat în semifinalele Champions League cu Real Madrid

Tehnicianul Thomas Tuchel a declarat, marţi seară, că echipa Chelsea a fost lipsită de şansă la meciul cu Real Madrid, câştigat cu 3-2, dar insuficient pentru calificarea în semifinalele Ligii Campionilor. De cealaltă parte, antrenorul madrilenilor, Carlo Ancelotti, vorbeşte despre "magia" de pe arena Santiago Bernabeu.

"Nu am avut noroc. De asta suntem dezamăgiţi. Am fost învinşi de un talent individual şi de propriile noastre greşeli. Meritam calificarea. Este genul de eşec de care poţi fi mândru şi îl poţi accepta cu sportivitate. Sunt foarte mulţumit de meci. Dacă vom depune acelaşi efort, vom fi o echipă specială Am avut meciul în mâini, dar nu am avut noroc", a spus Tuchel.

De cealaltă parte, Ancelotti a subliniat că Real a avut mai multă energie la final. "Doar de asta am făcut schimbările. Pentru mai multă energie. Echipa a suferit mult, dar a rezistat. Nu am fost destul de înfometaţi la început. După 2-0, echipa a trecut printr-un recul psihologic.

Dar magia de pe Santiago Bernabeu ajută jucătorii. Este inexplicabil. Nu te lasă să renunţi niciodată. Sunt foarte fericit că am ajuns în semifinale cu acest grup. Am suferit mult, dar cu atât mai mult sunt mai fericit. Felicit şi pe Villarreal şi pe Unai Emery, au făcut senzaţie cu Bayern. Cred că puţini credeau că fotbalul spaniol va trimite două echipe în semifinale la începutul sezonului. Şi poate va merge şi a treia (n.r - miercuri Atletico Madrid joacă acasă cu Manchester City, în tur 0-1)", a spus Ancelotti.

Chelsea, deţinătoarea trofeului, a condus-o pe Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, cu 3-0, apoi cu 3-1 după 90 de minute. Jocul a intrat în prelungiri, pentru că în tur s-a înregistrat acelaşi scor, dar pentru spanioli. Benzema a evitat ruşinea unei eliminări pe teren propriu a Realului, marcând, în minutul 96, golul de 2-3.