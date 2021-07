PSG, inca o lovitura pe piata transferurilor! Sergio Ramos semneaza contractul cu francezii miercuri

Internationalul spaniol Sergio Ramos (35 ani), fostul capitan al lui Real Madrid, va semna miercuri un contract pe doua sezoane cu echipa franceza de fotbal Paris Saint-Germain, valabil pana in 2023, anunta cotidianul sportiv L'Equipe.

Ramos s-a format ca jucator la FC Sevilla, echipa la care a debutat ca profesionist, in sezonul 2004-2005, inainte de a fi achizitionat de Real Madrid, la varsta de 19 ani, in schimbul sumei de 27 milioane euro. El si-a incheiat in aceasta vara contractul cu gruparea de pe Santiago Bernabeu.

In cele 16 sezoane petrecute la Real Madrid, el a cucerit 22 de trofee, fiind al doilea jucator din istoria clubului din capitala Spaniei ca numar de titluri cucerite, dupa legendarul Paco Gento.

Cu 101 goluri marcate in 671 de meciuri, Sergio Ramos este, totodata, al patrulea pe lista jucatorilor cu cele mai multe aparitii in tricoul lui Real Madrid, dupa Raul Gonzalez, Iker Casillas si Manolo Sanchis.

Sergio Ramos a fost selectionat de 180 de ori pana in prezent in reprezentativa Spaniei, pentru care a marcat 23 de goluri si alaturi de care a cucerit singurul titlu mondial din istoria fotbalului spaniol (2010), precum si doua titluri europene (2008, 2012).

Din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat in partea a doua a sezonului, el nu a fost inclus de selectionerul Luis Enrique in lotul pentru EURO 2020.

Fundasul spaniol este al treilea recrut al lui PSG din aceasta vara, dupa olandezul Georginio Wijnaldum, care a venit pe Parc des Prices tot din postura de jucator liber de contract, si marocanul Achraf Hakimi, achizitionat de clubul francez de la Inter Milano, in schimbul sumei de 60 milioane euro.