Ce a spus Carlo Ancelotti după ce Real Madrid a reușit o calificare miraculoasă în sferturile Champions League

Tehnicianul italian al echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, şi-a lăudat jucătorii, în special pe Karim Benzema şi pe Luka Modrici, după calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, obţinută în faţa PSG.

"Am suferit mult, dar am rezistat. Am avut probleme la recuperarea balonului, dar o presiune bună a lui Karim ne-a permis să egalăm şi după aceea a venit magia lui Bernabeu.

După 1-1, a fost o singură echipă pe teren. (n.r. - despre Benzema şi Modrici) În fiecare zi devin mai buni. Am plăcerea de a fi alături de ei. Karim s-a accidentat şi acum s-a întors, iar Luka joacă întotdeauna la cel mai înalt nivel, indiferent unde s-ar afla. Dacă jucăm la capacitatea noastră, putem înfrunta orice echipă. Situaţia s-a schimbat pentru că am jucat mai bine în acest meci. Norocul ajută, desigur", a declarat Ancelotti, potrivit marca.com.

"După primul gol am intrat într-o dinamică bună, am presat şi am controlat mai bine mingea, am avut mai puţine dificultăţi în repriza secundă faţă de prima.

La pauză, ne-am spus că trebuie să rămânem în joc, chiar dacă era greu, cu speranţa că se poate întâmpla ceva. Karim Benzema este un lider fantastic, un vârf de atac fantastic, sunt foarte mulţumit de ceea ce face şi de atitudinea lui. PSG este o echipă grozavă cu jucători grozavi, dar acesta e fotbalul, fiecare lucru mărunt poate schimba totul, ca primul gol", a declarat Ancelotti, la microfonul Canal+.

După ce PSG a acuzat cu vehemenţă fault la primul gol marcat de Karim Benzema, care a recuperat o minge din picioarele portarului Gianluigi Donnarruma, atacantul francez a susţinut contrariul.

"La meciul tur am fost dominaţi, dar am arătat astăzi că suntem o echipă grozavă. Merităm victoria. PSG are jucători de talie mondială, dar le lipseşte succesul. În prima manşă au avut multe ocazii, diferenţa de scor ar fi putut fi mai mare. Kylian a făcut un meci foarte bun în prima manşă şi din nou aici, în prima repriză.

Este tânăr, are timp. (n.r. - despre Donnarumma) Nu am făcut deloc fault. Aştepta, l-am presat, a pierdut mingea. Carlo Ancelotti este un antrenor foarte mare. Îmi dă multă încredere, mă lasă să joc fotbalul meu. El are cuvintele potrivite pentru noi şi pentru mine", a declarat Benzema, potrivit lequipe.fr.

Real Madrid a reuşit o revenire spectaculoasă în manşa a doua a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, disputată, miercuri, pe teren propriu, cu PSG, şi câştigată cu 3-1. După 0-1 în tur, tot parizienii au marcat primii pe Santiago Bernabeu, prin Mbappe (‘39), la fel ca în prim manşă. Real a revenit prin trei goluri înscrise de Benzema (‘61, ‘76, ‘78), în mai puţin de 20 de minute, calificându-se în sferturi.