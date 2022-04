Rusia a acuzat vineri Ucraina că a efectuat un atac aerian împotriva unui depozit de combustibil din orașul rus Belgorod, un incident, potrivit Kremlinului, a dat un ton nefavorabil pentru discuțiile de pace cu Kiev.

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat că nu poate confirma sau infirma informațiile despre implicarea Ucrainei în grevă, deoarece nu deține informații militare, scrie Reuters.

Ministerul ucrainean al Apărării și statul major nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Imaginile video ale presupusului atac - prima acuzație de atac aerian ucrainean pe teritoriul Rusiei de când Moscova și-a lansat invazia Ucrainei pe 24 februarie - au arătat ceea ce păreau a fi lansate mai multe rachete de la joasă altitudine, urmate de o explozie. Veridicitatea acestora nu a fost însă verificată.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Guvernatorul regional Viacheslav Gladkov a declarat în aplicația de mesagerie Telegram că două elicoptere ucrainene au lovit instalația din Belgorod, la aproximativ 35 de kilometri (22 de mile) de granița cu Ucraina, după ce au intrat în Rusia la altitudine joasă.

Incendiul rezultat a rănit doi muncitori, a adăugat Gladkov, în timp ce unele zone ale orașului erau evacuate.

Cu toate acestea, compania petrolieră rusă Rosneft (ROSN.MM), care deține depozitul de combustibil, a declarat într-un comunicat separat că nimeni nu a fost rănit în incendiu. Compania nu a oferit nicio informație cu privire la cauza incendiului.

Un martor a declarat pentru Reuters că o altă explozie a fost auzită în oraș în jurul orei 1020 GMT. Cauza exploziei nu a fost imediat clară.

Ads

"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022