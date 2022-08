Sistemul bonus-malus în trafic. Cum funcţionează şi cum influenţează preţul asigurării RCA în 2022

Sistemul bonus-malus (B/M) este reglementat prin normele emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), fiind introdus ca o măsură de responsabilizare a participanţilor la trafic.

A fost reglementat prin intermediul Legii nr. 132/2017 și a Normei ASF nr. 20/2017 cu actualizările ulterioare. "Anterior exista sistemul de clase, însă pentru clasa B8 reducerea era de 32% (acum este de 50%), iar pentru clasa M8, penalizarea era de 32%, astăzi fiind de 80%", conform unei analize autovit.ro.

"Acest sistem urmăreste ca posesorii de vehicule prudenţi să nu plătească o primă de asigurare identică cu a celor care produc accidente.

Sistemul bonus-malus influentează prima de asigurare in functie de daunalitatea inregistrata in perioada de referinta. in situatia in care in perioada de referinta nu au fost inregistrate daune platite, la reinnoirea politei RCA veti beneficia de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.

În situatia în care in perioada de referinţă au fost inregistrate daune platite, la reinnoirea politei RCA veţi fi penalizat prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare. Malusul se aplica la reinnoirea politei de asigurare in anul urmator celui in care au fost platite daune pe baza politei RCA", potrivit rcaon.ro.

Similar Biroului de Credite, există Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) care este obligat să înregistreze, organizeze, păstreze și administreze o bază de date care cuprinde toate polițele RCA.

"La rândul lor, companiile de asigurare sunt obligate să transmită în mod electronic informațiile referitoare la contractele încheiate cu șoferii, mai ales dacă acestea se referă la existența unor daune în trafic.

Mai mult, acest sistem face ca firmele de asigurări să nu mai poată oferi polițe RCA la prețuri extrem de mici persoanelor cu un istoric de accidente. De asemenea, sistemul bonus malus oferă o protecție asiguratorului care își asumă un risc mai mare dacă vinde o asigurare RCA unei persoane cu un comportament neadecvat în trafic", se mai arată in analiza autovit.ro.

Cum se modifică clasa bonus malus de la an la an

Daca esti asigurat pentru un an complet si NU ai avut nicio daună decontată pe parcursul acelui an asigurat, clasa ta B/M va creşte cu o clasă. De exemplu, dacă ai pe polita RCA curenta clasa B/M B2, la reinnoirea politei vei avea B3, detaliază rcaon.ro.

În schimb, dacă ai avut o dauna pe parcursul asigurarii curente, atunci la reinnoire clasa ta B/M va scadea cu 2 clase. De exemplu, daca ai pe polita RCA curenta clasa B/M B2, la reinnoirea politei vei avea B0.

Care sunt cele 17 clasele bonus-malus și ce reprezintă

Sistemul bonus malus se bazează pe opt clase de bonus notate de la B1 la B8 și pe opt clase de malus, notate de la M1 la M8. Șoferii pornesc întotdeauna de la B0, o stare neutră, care poate crește la B1 sau poate scădea la M2.

Mai jos sunt clasele bonus și reducerea de preț care se aplică la asigurarea RCA. Vom lua un exemplu standard al unei asigurări RCA care costă 600 lei pe an:

Clasa B1 – 5% reducere. Prețul RCA va fi de 570 de lei;

Clasa B2 – 10% reducere. Prețul RCA va fi de 540 de lei;

Clasa B3 – 15% reducere. Prețul RCA va deveni 510 lei;

Clasa B4 – 20% reducere. Prețul RCA va fi de 480 de lei;

Clasa B5 – 25% reducere. Prețul RCA va fi de 450 de lei;

Clasa B6 – 30% reducere. Prețul RCA va fi de 420 de lei;

Clasa B7 – 40% reducere. Prețul RCA va fi de 360 de lei;

Clasa B8 – 50% reducere. Prețul se va înjumătăți, deci vei plăti 300 de lei.

Pentru fiecare an care trece fără incidente în trafic vei primi o clasă, deci, după opt ani fără evenimente rutiere poți plăti cu 50% mai puțin pentru asigurarea obligatorie RCA.

Pentru aceeași sumă de 600 de lei, avem următoarele clase malus și sancțiunile aferente:

Clasa M1 – 10% creștere. Suma aferentă asigurării RCA va fi de 660 de lei;

Clasa M2 – 20% creștere. Astfel, suma va deveni 720 de lei;

Clasa M3 – 30% creștere. Asigurarea RCA va costa 780 de lei;

Clasa M4 – 40% creștere. Costul asigurării RCA va fi de 840 de lei;

Clasa M5 – 50% creștere. Asigurarea RCA va avea valoarea de 900 de lei;

Clasa M6 – 65% creștere. Suma pentru asigurarea RCA va fi de 990 de lei;

Clasa M7 – 70% creștere. Asigurarea RCA va costa 1.020 de lei;

Clasa M8 – 80% creștere. Reprezintă cea mai mare creștere a prețului asigurării RCA. Costul este de 1.080 de lei.

"Indiferent de locul în care te afli pe scala bonus malus, vei scădea cu două clase pentru fiecare incident provocat în trafic. Retrogradarea se cumulează, deci, dacă provoci două accidente într-un singur an, vei scădea patru clase în sistemul BM".

Cum afectează clasa bonus malus prețul RCA

Persoanele care nu au provocat accidente în trafic vor beneficia de o reducere a prețului. Pe de altă parte, dacă provoacă accidente, scade clasa BM și crește prețul asigurării RCA.

"Astfel, dacă un șofer are clasa B7, deci plătește cu 40% mai puțin din prețul RCA, va scădea la B5, iar prețul asigurării va fi mai mic cu doar 25%. Dacă ajungi la nivelul B0 după ce ai crescut mai multe clase, vei plăti prețul standard al poliței RCA.

De cealaltă parte a scalei, odată ce ajungi la nivelul B0 și începi să produci incidente în trafic, prețul asigurării RCA se va majora semnificativ de la 10% în cazul M1 la 80% pentru clasa M8.

Bineînțeles că dacă te afli, să spunem, în clasa M2, poți îmbunătăți situația având un comportament impecabil în trafic. Astfel, în doi ani vei putea plăti prețul standard al asigurării RCA, iar în trei ani fără incidente vei avea o reducere de 5% a prețului poliței RCA", se mai precizează în analiza autovit.ro.

Cum poţi afla clasa bonus-malus în care te încadrezi

Poți afla clasa bonus malus intrând pe site-ul aida.info.ro (Administrare Istoric Date Asigurări Auto) care este în subordinea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Pentru a vedea clasa bonus malus este necesar să introduci numărul de înmatriculare sau seria de sasiu a autovehiculului. În urma căutării, vei primi informații privind clasarea pe scala BM, compania de asigurare, precum și durata contractului.

Prin interogări succesive poți obține datele specifice, în cazul în care ai mai multe autovehicule. În ciuda diferențelor evidente, data încheierii poliței RCA sau firma aleasă, clasa BM se menține pentru toate mașinile.

De asemenea, legislația în vigoare prevede acordarea celei mai favorabile clase BM pentru toate mașinile deținute, potrivit analizei.