Jurnaliștii Mafiei 2: Dovezile că Răzvan Savaliuc și Lumea Justiției s-au „mufat” la banii lui Vanghelie – Date ONRC

Jurnalistul Răzvan Savaliuc și Lumea Justiției au fost „mufați” la banii firmei familiei Vanghelie în 2018 și 2019, prin intermediul unor contracte de consultanță media în baza cărora l-au „spălat” pe Marian Vanghelie după condamnarea acestuia la 11 ani și 8 luni pentru foloase necuvenite de 30 de milioane de euro.

DNA a intrat pe firul banilor încasați de firma lui Savaliuc, Jurindex Media SRL, de la societatea lui Paul Vanghelie, SC Games Sports Distribution SRL, care apare și în rechizitoriul fostului edil.

În perioada 2018-2019 firma Jurindex Media SRL care administrează site-ul Lumea Justiției (luju.ro), deținut de Răzvan Savaliuc, a încasat de la firma lui Paul Vanghelie aproximativ 50.000 de euro, evidențiate în documentele financiare ale Games Sports Distribution Romania SRL.

Nu suma este importantă, ci practica contractelor de „consultanță media” în baza cărora LuJu publică în mod constant articole denigratoare la adresa magistraților (judecători sau procurori) în încercarea de a pune presiune pe sistemul judiciar în favoarea inculpaților.

Aceste contracte de consultanță sunt încheiate de Răzvan Savaliuc – patron al Jurindex Media – cu mari societăți de avocatură, dar și cu firme ale inculpaților. Spre sfârșitul articolului, cititorii vor putea vedea și cum anume se înțelegea Răzvan Savaliuc cu un infractor din dosarul lui Mihail Boldea (7 ani de pușcărie pentru înșelăciuni imobiliare la Galați) pentru a pune presiune pe procurorul DIICOT care instrumenta.

În cazul firmei lui Paul Vanghelie, al cărui frate e vizat de două mega-dosare de corupție, cu o condamnare pe fond de 11 ani și 8 luni de pușcărie, LuJu a prestat „publicitate și consultanță media” de 50.000 de euro, deși obiectul de activitate al firmei e „Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc”.

Dovada că Savaliuc s-a „mufat” la banii lui Paul Vanghelie

Procurorii DNA au competența și pârghiile pentru a stabili dacă serviciile de consultanță au fost sau nu prestate de Jurindex Media pentru firma lui Paul Vanghelie care se ocupă în acte, printre altele, cu vânzare-cumpărare de biciclete, împletituri din nuiele sau clăpari.

Iată însă ce articole a publicat LuJu.ro în perioada respectivă:

CONDAMNARE IN DOSAR FACUT CU SPRIJINUL SRI – Ex-primarul Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost executat la Tribunalul București.

– Ex-primarul Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost executat la Tribunalul București. SCRII LA DICTARE, PRIMESTI ELIBERARE – Bomba la Tribunalul București. A fost demascată execuția DNA împotriva lui Marian Vanghelie

– Bomba la Tribunalul București. A fost demascată execuția DNA împotriva lui Marian Vanghelie CU KOVESI SEFA, DNA A FACUT POLITIE POLITICA – După Marian Vanghelie, un alt lider PSD important a fost pus sub monitorizare pentru fapte inexistente.

– După Marian Vanghelie, un alt lider PSD important a fost pus sub monitorizare pentru fapte inexistente. OPERATIUNEA “DISTRUGEREA LUI VANGHELIE” - Document incendiar care releva rețeta după care se demonizează și elimină din viața publica un lider politic.

- Document incendiar care releva rețeta după care se demonizează și elimină din viața publica un lider politic. DNA A VRUT SA-I FACA LA PACHET PE VANGHELIE SI ILIESCU – Iată ordonanță de clasare a procurorului DNA Laurențiu Melnic față de fostul primar Marian Vanghelie și fostul șef SPP Dumitru Iliescu.

– Iată ordonanță de clasare a procurorului DNA Laurențiu Melnic față de fostul primar Marian Vanghelie și fostul șef SPP Dumitru Iliescu. DROGURI PENTRU PARTENERA DNA? – Acuzații explozive ale lui Marian Vanghelie la adresa fostei șefe ICCJ Livia Stanciu: „Dânsa avea o legătură puțin ciudată cu un lider care vindea droguri”.

Iată doar 3 dintre facturile emise de Games Sports Distribution Romania SRL către firma Jurindex Media SRL:

În urma investigației publicate de Ziare.com („Jurnaliștii Mafiei: Site-ul Lumea Justiției și oamenii lui Răzvan Savaliuc, anchetați la DNA pentru grup infracțional organizat și favorizarea infractorului) site-ul Lumea Justiției a reacționat cu două articole:

Unul intitulat „Mâna care te-a hrănit nu se mușcă” – în care acreditează ideea că jurnaliștii LuJu nu se știu vizați de vreo anchetă penală la DNA pentru favorizarea făptuitorului, grup infracțional organizat și infracțiuni de fals (intelectual, sub semnătură privată și în declarații).

– în care acreditează ideea că jurnaliștii LuJu nu se știu vizați de vreo anchetă penală la DNA pentru favorizarea făptuitorului, grup infracțional organizat și infracțiuni de fals (intelectual, sub semnătură privată și în declarații). Altul în care denunță un „Atentat DNA la libertatea presei” în care oamenii lui Savaliuc se plâng că facturile firmei care editează Lumea Justiției cu societatea lui Paul Vanghelie au fost „scurse” din dosarele DNA.

Dincolo de contradicția cu privire la implicarea sau neimplicarea firmei lui Savaliuc într-un dosar al DNA, jurnaliștii LuJu admit că aceste facturi sunt reale:

„E de menționat și că procurori din DNA – iar Crin Nicu Bologa ar face bine să cerceteze ceea ce spunem – au livrat presei de casă #Rezist o serie de facturi fiscale dintr-un contract al societății care editează Luju.ro, facturi din dosarele DNA, care au fost redate în facsimil de publicațiile respective. S-a acreditat ideea în legătură cu aceste facturi, care reprezintă în fapt un contract civil între două firme private, că ar fi o nouă angrenare a noastră într-un grup infracțional organizat, de data asta nu cu Google, ci cu fostul lider PSD Marian Vanghelie, care nu știm ce a făcut, dar am fi și noi de vină în viziunea marilor deontologi. Asta deși contractul nu a fost încheiat cu Marian Vanghelie, și nici măcar cu o firmă a acestuia și este unul legal, iar sumele lunare erau mai mici decât jumătate din salariul unui procuror DNA. Adică, mare corupție, mare!”, scriu jurnaliștii lui Savaliuc.

Ce arată datele de la Registrul Comerțului despre cele două firme

Într-adevăr, contractele de 50.000 de euro ale Jurindex Media sunt încheiate cu firma lui Paul Vanghelie, fratele lui Marian Vanghelie, așa cum Ziare.com a aflat din două surse independente: o adresă a Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) și datele de pe portalul ListaFirme.ro.

Facturile dintre firma lui Savaliuc și societatea lui Paul Vanghelie au fost publicate de către jurnaliștii de investigații de la Captura.ro. Tot ei au în posesie și „Jurnalele de cumpărări” ale SC Games Sports Distribution SRL, unde putem vedea toate plățile.

Cum a „crescut” firma lui Savaliuc în timpul asaltului împotriva Justiției

Ziare.com nu poate observa decât că, din datele de pe ListaFirme.ro, rezultă cum a evoluat Jurindex Media în perioada 2016-2019, exact atunci când PSD a lansat „atacuri la baionetă” împotriva sistemului judiciar, anume:

Executivul a modificat Legile Justiției,

A fost dată celebra Ordonanță 13, de dezincriminare a abuzului în serviciu

Curtea Constituțională a eliminat interceptările SRI din dosarele de corupție,

Abuzul în serviciu a fost redefinit, așa încât multe dosare s-au închis

Completurile de la Înalta Curte au fost declarate ilegale de către judecătorii CCR

A fost dată prima decizie a CCR pe tema neconstituționalității prescripției speciale, ale cărei efecte se văd în prezent.

La vârful acestei perioade, adică în 2019, firma care administrează LuJu.ro a avut următoarele date financiare:

Cifră de afaceri: 1.562.803 lei (333.000 de euro la cursul din 2019)

Profit net: 800.000 lei

Datorii: 137.000 lei

Venituri: 1.565.430 lei

Cheltuieli: 677.837 lei

În anul 2020, cifrele sunt și mai mari, dar apoi încep să scadă vertiginos, proporțional cu pierderea puterii PSD.

Trebuie spus că Jurindex Media nu este contractor SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet), așa că nu există date oficiale cu privire la „performanța” site-ului LuJu.ro în peisajul online românesc.

La publicația LuJu.ro lucrează patru ziariști cu Savaliuc în frunte, fiecare scriind câte un articol pe zi, în așa fel încât să „umple” prima pagină a site-ului.

Ultimele articole publicate de jurnaliștii lui Savaliuc – inclusiv cele în urma anchetei Ziare.com – au între 2.000 și 8.000 de vizualizări, conform datelor generate de LuJu.ro.

Performanțele sunt cel puțin modeste, comparativ cu cifra de afaceri a firmei lui Savaliuc, semn că banii nu vin din afișări, vizualizări sau clienți unici, ci mai degrabă din efectul pe care articolele îl au asupra mersului anchetelor sau al proceselor.

Savaliuc a „picat pe interceptări” în timp ce ajuta infractorii

Puțini știu că Răzvan Savaliuc a „picat pe interceptări” într-un dosar al DIICOT cu privire la gașca lui Mihail Boldea. Din desfășurătorul interceptărilor reiese cum plănuiau Boldea și oamenii lui să pună presiune pe procurori cu ajutorul site-ului LuJu.ro.

Se observă cum Savaliuc îi cere unui inculpat, Alexandru Bogdan Boza, o poză „cu băiatul, să-l vadă lumea”, mai exact cu procurorul de caz care a făcut, în opinia jurnalistului, „o golănie” de dosar.

Iată ce notează procurorii în rechizitoriu:

„Urmărind recuzarea procurorilor de caz, prin crearea unei aşa-zise stări conflictuale între aceştia şi persoanele cercetate, inculpatul Boza Bogdan Alexandru a expediat prin poşta electronică mai multe plângeri pe care le făcuse împotriva acestora către numitul SO (n.r. – Savaliuc Ovidiu Răzvan), jurnalist la cotidianul on-line „Lumea Justiţiei”, găzduit pe site-ul www.luju.ro.

La data de 28.10.2011, la ora 14:08:40 inculpatul Boza Bogdan Alexandru a fost contactat telefonic de numitul SO care i-a solicitat mai multe detalii despre plângerile formulate împotriva procurorilor de caz, precum şi o fotografie a procurorului de caz.

În urma relatărilor făcute de inculpatul Boza Bogdan Alexandru, numitul SO (n.r. – Savaliuc Ovidiu Răzvan) a caracterizat activitatea de urmărire penală desfăşurată în cauză drept „o golănie”. În acest sens redăm următoarele fragmente ale convorbirii:

SO: Răzvan Savaliuc de la Lumea Justiţiei, vă deranjează.

Boza Bogdan Alexandru: A, vă rog, vă rog, cu respect.

SO: Mi-aţi trimis mai multe documente pe-aicea...

Boza Bogdan Alexandru: Da... sigur.

SO: Le-am citit acum şi mi se pare interesantă povestea dumneavoastră... şi-n final aicea spuneţi că v-aţi depus candidatura împotriva Elenei Băsescu...

(…)

SO: Ăăă, vorbiţi aicea de-o adresă trimisă la instanţă...

Boza Bogdan Alexandru: Da...

SO: Care acredita ideea că semnătura nu e falsificată de... înţeleg că ăla are... firma aia are să vă dea cele patru milioane, nu?

Boza Bogdan Alexandru: Exact. Aţi văzut că este şi-o decizie de instanţă... ăăă... foarte interesant, eu am depus acum, nu v-am ataşat-o, o cerere de recuzare a judecătoarei şi eram depus împreună cu maestrul Dancu şi cu deputatul Mihai Boldea, care este şi avocatul meu acolo în dosarul respectiv, la Parchetul Înaltei Curţi, pentru a solicita o audienţă la domnul Olaru, pentru că noi ne-ntrebăm dacă se simte confortabil, coleg cu astfel de procurori – mafioţi. Adică...

SO: Îmi daţi şi mie adresa asta? Care-aţi făcut-o...

Boza Bogdan Alexandru: Da, o să v-o remit chiar acum.

SO: Dați-mi-o pe mail... interesant cazul... Şi nu ştiu dacă mi-aţi dat adresa lu’ ăsta, lu’... procurorului Cărare, către instanţă.

Boza Bogdan Alexandru: Nu.

SO: Nu cred că mi-aţi dat-o.

Boza Bogdan Alexandru: Nu v-am dat-o...

SO: Şi chiar e, chiar e de bază, că aia e... influenţarea instanţei. Aia e o golănie.

Boza Bogdan Alexandru: Exact.

SO: Când n-ai terminat ancheta, cum să spui că... nu-i ăla, unei instanţe.

Boza Bogdan Alexandru: Nu... ca să vedeţi golănia până la capăt şi ce valenţe are, este o chestiune foarte interesantă. În încheierea de şedinţă, instanţa a spus să se ataşeze, deci la termenul anterior, a spus să se ataşeze copie de pe expertiza judiciară. E, ăsta n-a ataşat copia, a spus o adresă în care vorbeşte că, s-a făcut o constatare tehnică. Constatarea tehnică e făcută de-un miliţian de la ei, nu-i de-un expert, potrivit legii.

SO: Da, da, corect. Aşa, e.

Boza Bogdan Alexandru: Şi, hă, spune, dom’le noi am făcut o constatare tehnică şi nu prea seamănă. Băi, nene, eu îţi vorbeam de expertiză nu de constatare tehnică.

SO: Da, corect nu bate o constatare, expertiza.

Boza Bogdan Alexandru: Aşa este, o să vă trimit acum pe... pe e-mail-ul dumneavoastră...

SO: Dumneavoastră aveţi afaceri în Galaţi? Cum aţi ajuns la DIICOT Galaţi?

Boza Bogdan Alexandru: Nu, nu, nu, nu... Păi! Mi-a făcut... mi-a făcut domnul de la Arcada, domnul Spiru Mantu, mi-a făcut acolo că e prietenul lui domnul Sorin Cărare.

SO: E vreo firmă... firma aia e din Galaţi?

Boza Bogdan Alexandru: Da e cea mai mare firmă din Galaţi. E SC Arcada Company SA, şi-a declarat cea mai mare... cel mai mare profit din toate firmele din Galaţi. Nouă milioane opt sute de euro, anul trecut.

(…)

SO: Domnul Boza, daţi-mi adresa lui către instanţă, că e... Aveţi o poză cu... cu băiatul? A apărut prin...?

Boza Bogdan Alexandru: Cu...?

SO: Cu procurorul ăsta.

Boza Bogdan Alexandru: Cu procurorul ăsta?

SO: Cumva, găsită pe internet... dacă-l ştiţi. Mi-ar trebui o poză cu el.

Boza Bogdan Alexandru: Pfuuăăh!

SO: Mi-ar trebui o poză cu el, nu găsiţi?

Boza Bogdan Alexandru: O să caut, o să caut, o să caut.

SO: Daţi-mi şi-o poză cu el că vreau să-l vadă lumea.

Boza Bogdan Alexandru: Da, da, da, da. E unul mic şi gras, aşa.

SO: Nu ştiu cine este, da’ vreau o poză cu el, vă rog, că dumneavoastră îl cunoaşteţi, că aţi vorbit cu el, când v-audiat.

Boza Bogdan Alexandru: Da, da, normal.

SO: Daţi-mi adresa lui către instanţă.

Boza Bogdan Alexandru: Da.

SO: Şi asta, scrisoarea comună către Codruţ Olaru (n.r. – procuror-șef DIICOT).

Boza Bogdan Alexandru: Scrisoarea v-o dau chiar acum, c-o am... chiar acum pe mail v-o forward-ez.

Ca urmare a demersurilor derulate de inculpatul Boza Bogdan Alexandru în cotidianul on-line „Lumea Justiţiei”, găzduit pe site-ul www.luju.ro, a fost publicat un articol de către numitul SO referitor la dosarul aflat în lucru la Serviciul Teritorial Galaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, bazat exclusiv pe relatările inculpatului Boza Bogdan Alexandru.

În acest context, la data de 31.10.2011, la ora 10:42:58 inculpatul Boza Bogdan Alexandru a fost contactat de inculpatul Boldea Mihail care l-a felicitat cu privire la modul „înţelept” în care procedase. În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii:

Boldea Mihail: Da’ cum a apărut articolul ăla, acolo, în Luju?

Boza Bogdan Alexandru: Eii, cum a apărut?!

Boldea Mihail: L-ai dat cu... înţelepciune. Nu-i rău, nu-i rău...

Boza Bogdan Alexandru: Ţi l-am dat şi ţie ca să-l vezi.

Boldea Mihail: Da, l-am văzut... Am început să citesc şi eu Luju. Îl citesc... văd zilnic...

Boza Bogdan Alexandru: Are chestii interesante, chiar chestii interesante...

Boldea Mihail: Da, păi chiar scrie chestii interesante.

În acelaşi scop în ziua de 01.11.2011, la ora 09:24:51 inculpatul Boza Bogdan Alexandru a discutat cu numitul SO, cei doi stabilind să se întâlnească la locuinţa celui dintâi, pentru a discuta pe marginea altor articole ce urmau să apară în publicaţia on-line susmenţionată.

În timp ce discutau, la ora 11:14:11 inculpatul Boza Bogdan Alexandru a expediat un mesaj tip SMS către inculpatul Boldea Mihail prin care îl anunţa că se afla în compania numitului SO (n.r. – Savaliuc Ovidiu Răzvan), care ar fi dorit să discute cu acesta, mesajul având următorul conţinut:

„Sunt cu domnii de la LUJU, vor sa vorbească și cu tine”

Ca urmare a acestui mesaj, imediat, respectiv la ora 11:16:52, inculpatul Boza Bogdan Alexandru a fost contactat telefonic de inculpatul Boldea Mihail acesta din urmă purtând, la rândul său, o convorbire telefonică cu numitul SO, ce utiliza aparatul telefonic al inculpatului Boza Bogdan Alexandru.

În final inculpatul Boza Bogdan Alexandru a continuat convorbirea cu inculpatul Boldea Mihail, acesta cerându-i insistent să nu-i înmâneze susnumitului un memoriu care îi aparţinea.

Din conţinutul convorbirii rezultă că ulterior inculpatul Boldea Mihail urma să se întâlnească numitul SO (n.r. – Savaliuc Ovidiu Răzvan), pentru a discuta aspecte legate de următoarele articole ce trebuiau publicate în cotidianul „Lumea Justiţiei”.

În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii:

Boza Bogdan Alexandru: Ce faceţi, domn’ preşedinte? Sunt cu domnii...

Boldea Mihail: Am... mi-am dat.... am înţeles cu cine eşti. Voi unde sunteţi?

Boza Bogdan Alexandru: Păi sunt la mine, aicea. Hai că ţi-l dau pe domnul, da?

Boldea Mihail: Da, da.

(…)

Boza Bogdan Alexandru: Da, domnu’ director.

Boldea Mihail: Ăăă... nu le da memoriul meu. I-l dau eu când e timpul, nu vreau încă să dai la nimeni, memoriul ăla.

Boza Bogdan Alexandru: Îhî.

Boldea Mihail: Da? O să... Da’ să-mi trimiţi un SMS cu numărul domnului şi mă-ntâlnesc acuma cu el într-o jumate de oră. Să stau de vorbă.

Boza Bogdan Alexandru: Bine.

Boldea Mihail: Da’ nu-i da memoriul. Te rog frumos. Ai depus.

Boza Bogdan Alexandru: Da, mă, am depus. Am depus, da.

În aceeaşi zi, respectiv de 01.11.2011, la ora 12:14:10, inculpatul Boza Bogdan Alexandru a fost contactat telefonic de inculpatul Boldea Mihail care l-a instruit cu privire la conţinutul pe care trebuia să-l aibă cererea de preluare la Structura Centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a dosarului instrumentat de Serviciul Teritorial Galaţi.

Din conţinutul convorbirii rezultă modul tendenţios în care inculpatul Boldea Mihail dorea să fie redactată această solicitare, acesta cerându-i inculpatului Boza Bogdan Alexandru să insereze aspecte „neadevărate”, respectiv anumite aspecte legate de relaţii personale ale procurorului de caz, precum şi de faptul că acesta ar fi simpatizat cu un anume partid politic. În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii:

Boldea Mihail: Nu, mă, nu aşa, nu aşa, nu... exclus. Deci plângerea penală e plângere penală şi subiect închis. Punct. Tu ceea ce tre’ să invoci acolo ca să stea în picioare, este faptul că există un război politic între Boldea, de la PDL, aşa, şi ăştia care sunt de la PSD şi care semnează contracte cu PSD – ul şi aşa mai departe. Ei care sunt cumetri cu cei de la acolo şi-aşa mai departe... asta, vor sta în picioare. Plângere penală, p…a, nu interesează pe nimeni că tu eşti petent şi că te plângi ca... nu ştiu cine. Deci tu bagă de-ăstea, ăstea trebuie băgate, dom’le, Cărare este cu preşedinta Tribunalului, cu ăia, îs cu toţi cumetri, şi aşa mai departe. Ăăă...ăă... Arcada cu PSD-ul şi bla, bla...

Boza Bogdan Alexandru: Am înţeles.

Boldea Mihail: Și... dup-aia, Arcada a cotizat, şi-ajutat...

Boza Bogdan Alexandru: Da, da, am înţeles.

Boldea Mihail: Și-i cumătru, şi-i neam cu toţi. Spune şi neadevărate, că asta este.

Boza Bogdan Alexandru: Da, da, am înţeles.

Boldea Mihail: Arcada controlează... judecătorii de-acolo... cu avocaţii...

Boza Bogdan Alexandru: Bine, am înţeles acuma, ok.

Legăturile dintre membrii grupului infracţional şi modul acestora de acţiune în vederea îndeplinirii cu succes a activităţilor infracţionale în vederea obţinerii, în mod fraudulos a sumei de 4.000.000 lei de la partea vătămată SC Arcada Company Galaţi rezultă şi din conţinutul celorlalte comunicaţii telefonice interceptate în cauză redate integral în procesele verbale ce fac parte integrantă din prezentul dosar penal.

Din conţinutul acestor comunicaţii rezultă şi modul conjugat în care au acţionat membrii grupului infracţional în vederea stopării cercetărilor ce se efectuau în cauză prin promovarea unui număr mare de plângeri penale, sesizări către Consiliul Superior al Magistraturii, sesizări către şefii ierarhici ai procurorilor de caz şi intervenţii pentru publicarea în presă a unor articole denigratoare la adresa acestora”.

Savaliuc l-a „dat în primire” la SIIJ pe Hans Timmermans

Publicarea unor articole denigratoare și sesizările depuse împotriva magistraților fac parte din „arsenalul de lucru” al lui Răzvan Savaliuc și al jurnaliștilor lui de la LuJu.ro.

Reamintim că la începutul lui 2019 jurnalistul Răzvan Savaliuc i-a făcut în nume personal plângere penală la Secția Specială (SIIJ) prim-vicepreședintelui Comisiei Europene Frans Timmermans, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și abuz în serviciu.

Pe atunci, Răzvan Savaliuc era pătruns de art.7 din Codul Deontologic al Jurnaliștilor, care spune că „ziaristul are responsabilitatea civică de a acționa pentru instaurarea justiției și dreptătii sociale”.

Câteva luni bune a stat plângerea în sertarele SIIJ, până a fost clasată, vreme în care pe luju.ro curgeau articolele:

DENUNT PENTRU RAPORTUL MCV – Lumea Justitiei a formulat sesizare penala la DIICOT impotriva autorilor Raportului MCV din 13.11.2018

– Lumea Justitiei a formulat sesizare penala la DIICOT impotriva autorilor Raportului MCV din 13.11.2018 TIMMERMANS LA MANA LUI STAN – Denuntul Lumea Justitiei impotriva falsificatorilor Raportului MCV din 13.11.2018, care au refuzat sa constate abuzurile facute pe protocoalele cu SRI

– Denuntul Lumea Justitiei impotriva falsificatorilor Raportului MCV din 13.11.2018, care au refuzat sa constate abuzurile facute pe protocoalele cu SRI DOSAR PENAL PENTRU TIMMERMANS – Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a format dosarul penal 295/P/2019, in care Frans Timmermans si Augustin Lazar trebuie sa dea cu subsemnatul.

– Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a format dosarul penal 295/P/2019, in care Frans Timmermans si Augustin Lazar trebuie sa dea cu subsemnatul. CLASARE PENTRU TIMMERMANS – Sectia (…) a inchis dosarul prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans pe continutul Rapoartelor MCV privind Romania, intocmit la plangerea Lumea Justitiei.

Firma și jurnaliștii lui Savaliuc, băgați „între coperți” de DNA

În prezent, jurnaliștii de la Lumea Justiției și firma care administrează publicația online – Jurindex Media SRL deținută de Răzvan Savaliuc (foto) – sunt implicați într-o anchetă a procurorilor DNA pentru favorizarea făptuitorului și constituire de grup infracțional organizat, alături de alte persoane din mediul avocațial, au declarat pentru Ziare.com surse apropiate anchetei.

Dosarul a fost deschis de DNA împotriva Jurindex Media SRL (ca persoană juridică), precum și împotriva jurnaliștilor Elena Dumitrache și George Tărâță, dar și a avocaților Victor Alexandru Todică și Roxana Daskalu, ambii din Baroul București.

Infracțiunile cu privire la care procurorii DNA fac cercetări sunt următoarele:

Constituirea unui grup infracţional organizat (art. 367 Cod penal)

Favorizarea făptuitorului (art. 269 Cod penal)

Abuzul în serviciu (art. 297 Cod penal) raportat la art. 13 indice 2 din Legea 78/2000

Fals intelectual (art. 321 Cod penal)

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 Cod penal)

Falsul în declarații (art. 326 Cod penal)

Plângerea penală a fost formulată împotriva jurnaliștilor LuJu.ro de către judecătorul Alexandru Ciprian Ghiță de la Curtea de Apel București, cel care a pronunțat în 2022 decizia pe fond în dosarul de luare de mită a fostului vicepreședinte ANAF Șerban Pop.

Este vorba despre dosarul în care Pop a primit o pedeapsă de 13 ani de pușcărie pentru o mită de 2,5 milioane de euro.

Pop mai are o condamnare de 4 ani de pușcărie într-un dosar soluționat pe fond în 2022 de alt judecător de la Curtea de Apel București, pentru că a luat de la „baronul cuprului” Horia Simu 230.000 de euro (cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară), pentru a interveni la conducerea DIICOT pentru soluţionarea favorabila a unui dosar penal care îl privea pe afacerist.

În acest dosar a fost achitată fosta șefă a DIICOT Alina Bica, iar în privința celor doi judecătorii au dispus rejudecarea la Curtea de Apel București.

Imediat după ce Șerban Pop a primit 13 ani de pușcărie, LuJu.ro a publicat două articole:

GRABA LUI GHITA – Judecătorul Ciprian Ghita de la Curtea de Apel București a continuat să facă acte de judecata in dosarul fostului șef ANAF Șerban Pop chiar și după ce s-a dezinvestit.

– Judecătorul Ciprian Ghita de la Curtea de Apel București a continuat să facă acte de judecata in dosarul fostului șef ANAF Șerban Pop chiar și după ce s-a dezinvestit. CONDAMNARE DUPA POFTA EUROPENILOR – Ireal. Judecătorul CAB Ciprian Ghiță a motivat condamnarea la 13 ani închisoare a fostului șef ANAF Șerban Pop pe necesitatea îndeplinirii MCV.

Jurnaliștii de la LuJu.ro au furat fotografia lui Pop de la Ziare.com

În paranteză fie spus, pentru ilustrarea ultimului material, LuJu.ro a furat pur și simplu fotografia lui Șerban Pop, proprietatea Ziare.com și a reporterului, singura imagine cu fostul vicepreședinte al ANAF din 2022 publicată în spațiul media.

Din datele imaginii, care se află în arhiva Ziare.com, rezultă că fotografia a fost făcută la data de 4 mai 2022, la ora 12.00, după înfățișarea lui Șerban Pop la Curtea de Apel București.

Fotografia a fost postată de jurnaliștii LuJu.ro pe site, fără citarea sursei, în lipsa acordului redacției Ziare.com sau al autorului imaginii, fără să existe niciun contract privind cedarea drepturilor de autor.

Iată fotografia proprietate a Ziare.com:

Judecătorul care l-a condamnat pe Șerban Pop, denigrat pe site-ul lui Savaliuc

Judecătorul a cărui motivare a fost „desființată” de LuJu.ro s-a adresat instanțelor civile și a câștigat procesul în care solicita firmei Google să blocheze cuvintele cheie care duc spre respectivele articole în care magistratul era denigrat.

Avocații lui Șerban Pop au depus o plângere împotriva judecătorului Alexandru Ciprian Ghiță, în care îl acuzau de tot felul de nereguli procedurale.

„Rețeta” a fost aceeași ca în dosarul lui Boldea sau al lui Timmermans: plângere semnată de avocați, apoi articole pe LuJu.ro despre cum judecătorul ar fi intrat în atenția Inspecției Judiciare.

Inspecția Judiciară despre judecătorul denigrat: Calm, politicos și civilizat

Doar că Inspecția Judiciară a constatat că nimic din ceea ce au sesizat avocații lui Șerban Pop nu se confirmă, motiv pentru care au clasat plângerea, așa cum reiese din decizia de clasare: