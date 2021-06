Razvan Lucescu sare in ajutorul tatalui sau in scandalul dintre Mircea Lucescu si Anghel Iordanescu, din cauza selectionerului Ungariei.

Lucescu afirmase despre italianul Marco Rossi ca ar fi potrivit pentru nationala Romania, iar Iordanescu l-a taxat dur. "Este cea mai prostie pe care a putut s-o spuna", a spus fostul selectioner despre antrenorul lui Dinamo Kiev.

Acum, Razvan Lucescu il ataca subtil pe Anghel Iordanescu.

"Cu tot respectul pe care-l am pentru Anghel Iordanescu, mi se pare ca isi permite cam mult, sa ii atace pe altii. Daca Mircea Lucescu are o opinie, are o opinie. Daca tu ai o opinie diferita, spune-o fara sa ataci. Cand ataci, inseamna ca ai ranchiuna in tine, altfel nu inteleg.

Cu cat stai mai mult in Romania, simti nevoia sa ataci, sa arunci cu venin, sa te simti in centrul atentiei atacandu-i pe ceilalti. Poate si de aia suntem unde suntem, pentru ca fotbalul romanesc este imaginea societatii.

Domnul Anghel Iordanescu are opinia dansului si poate ca are dreptate, dar opinia cuiva trebuie respectata. E a doua oara cand se intampla, a mai fost o discutie pe tema Dinamo-Steaua. Spuneti-va ofurile, dar nu atacati. Spune eu am trait chestia asta, asa am simtit, dar nu veni tu sa spui Lucescu e un idiot. Mai mult sau mai putin, au spus-o!

Noi ne atacam mult prea mult la persoana, suntem printre putinii din Europa care fac asta", a spus Razvan Lucescu la Digisport.