Răzvan Dincă, noul șef al Societății Române de Radiodifuziune: „Obiectivul meu e simplu: modernizare, digitalizare și informare fără politizare” INTERVIU

Noul președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune susține că încearcă să modernizeze instituția publică.

Răzvan Dincă, numit în toamna anului 2021 la șefia SRR, a acordat un interviu în care a vorbit despre planul de management la șefia instituției publice.

De la regie la administrație și de la antreprenoriat privat la funcție publică – asta ar fi tranziția pe care ați făcut-o în noiembrie anul trecut, când ați fost numit președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune. Cum a fost această evoluție și ce v-ați dori să însemne ea pentru radioul public?

Răzvan Dincă: Am acceptat această responsabilitate fiindcă e o provocare de anvergură. Antreprenoriatul privat mi-a adus satisfacții, dar calitatea de președinte director general al SRR înseamnă pentru mine mult mai mult. E diferența dintre a lucra pentru binele echipei tale și a lucra pentru binele unei comunități sau chiar al întregii societăți. Radioul public e parte dintr-un sector aflat în schimbare rapidă și profundă. Iar radioul nu trebuie doar să țină pasul cu această schimbare, ci să aibă și ambiția de a o defini măcar în parte. De aici cred că trebuie pornit pentru a spori prestigiul și audiența radioului public.

Cum ați găsit radioul public ca instituție?

Răzvan Dincă: Cum l-am regăsit, de fapt, fiindcă mandatul de președinte director general al SRR nu e prima mea interacțiune instituțională cu radioul public. Între 2010 și 2012 am fost consilierul PDG al SRR de atunci, András István Demeter, și am fost în contact direct cu organizația.

Așa cum l-ați regăsit, cât de apt e radioul să facă schimbarea pe care o vedeți?

Răzvan Dincă: Radioul public este credibil ca instituție și profesionist ca întreprindere jurnalistică, ceea ce constituie o bază foarte solidă. Dar el e în fața unei concurențe extrem de dure și de agile, care e o provocare permanentă. Cred mult însă în capacitatea radioului public de a progresa, de a se moderniza, de a apela la mijloace diversificate de expresie și de a face transferul între modul actual de a face radio și noul mod de gândire din media publică și privată.

Spuneți-mi trei probleme grave pe care le-ați identificați la SRR în aceste prime luni de activitate.

Răzvan Dincă: N-am avut abordarea obișnuită în România, adică să acuz precedenta sau precedentele administrații. N-am preluat o moștenire teribilă, groaznică, dar am regăsit o organizație aflată într-o nevoie profundă de modernizare. Așadar am preluat o avuție neprețuită, care trebuie însă oferită publicului de azi în forme adaptate la nou, la contemporan. Lucru pe care îl voi face cu bucurie, pentru că, dacă vă uitați la proiectele mele precedente, cam aceeași traiectorie au avut. Am pus în valoare creații și instituții cu o istorie aparte, într-o manieră adaptată publicului. SRR are nevoie de o direcție clară, pentru a depăși o anumită neîncredere în propria-și capacitate de a se impune pe piața media. De aceea e esențial pentru mine să mobilizez oamenii din radio în jurul proiectului de modernizare.

Deci modernizarea ar fi principala provocare.

Răzvan Dincă: Da, provocarea e în mod clar modernizarea. Iar modernizare înseamnă în primul rând digitalizare. Digitalizarea e prima dintre priorități. Media, publică sau privată, trăiește acum digital, față în față cu un public tot mai exigent și cu opțiuni de informare extrem de diverse. Oamenii – în special tinerii – vor informație și o vor acum, deci merg acolo unde știu că o găsesc. Digitalizarea radioului exact asta își propune: să ofere acces permanent la informație. Corectă! E însă și o presiune de alt gen, presiunea infotainment-ului, a fuziunii dintre informație și divertisment. Eu cred că știrea ca spectacol nu e știre, dar realitatea există dincolo de convingerile noastre și pentru o organizație de presă cu vechime și prestigiu nu e deloc ușor să concureze. Dar categoric e posibil – prin calitate, acuratețe, promptitudine și, de ce nu, divertisment făcut bine.

Care ar fi atunci, în contextul acestei modernizări pe care vreți s-o promovați, obiectivul dumneavoastră ca șef al radioului public?

Răzvan Dincă: Obiectivul meu e simplu: modernizare, digitalizare și informare fără politizare. Am pentru asta un set de proiecte pe care vreau să le operaționalizez împreună cu echipa extinsă a SRR. Aș menționa aici: digitalizarea în dublu sens – la nivelul expunerii conținutului jurnalistic în mediul online, dar și la nivelul instituției (de la documente pe hârtie la documente online); deschiderea instituțională a radioului public prin programe precum Open Radio, Casa Radio, Radio pentru toți; extinderea acoperirii radiourilor cu audiență mare și cu potențial de audiență națională (de exemplu Antena Satelor); organizarea unei noi ediții a Festivalului Internațional al Orchestrelor Radio - RadiRo 2022; îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru oamenii de radio prin tehnologizare; valorificarea credibilității produsului jurnalistic al radioului public; explorarea posibilității de a mai deschide posturi de radio, de pildă pentru sport (exclusiv în mediul online).

Împreună cu colegii mei, îmi propun să aducem radioul public în secolul XXI, mai ales din punct de vedere al tehnologiei și al modernizării.

Modernizarea SRR înseamnă și restructurări de personal, adică și renunțare la o parte dintre angajați?

Răzvan Dincă: Modernizarea înseamnă schimbare de mentalități plus schimbare tehnologică. Eu așa o văd. Salariații SRR sunt profesioniști, nu intenționez să realizez restructurări de personal. Mi-aș dori să reușesc ca angajații noștri să fie mai bine motivați, iar asta ar trebui să însemne și salarii mai mari, echilibru și predictibilitate. Știu că e o problemă complicată, dar voi căuta să abordez și acest subiect. De asemenea, văd o mai bună abordare a publicului urban, văd implementarea unui sistem de monitorizare a performanței și o echipă de conducere competitivă. Toate schimbările pe care le am în vedere au la bază calitatea profesională și dorința de a ne adapta la modul în care media se transformă, atât în România, cât și în lume.

Dacă ați încerca să convingeți pe cineva că sunteți omul potrivit pentru a face această modernizare, ce element din biografia dvs. profesională ați aduce ca argument?

Răzvan Dincă: Unul singur? Dacă e vorba de unul singur, atunci aș alege musicalul „Mamma Mia!”, pe care l-am regizat în urmă cu câțiva ani. Am avut 13 reprezentații care au umplut Sala Palatului de fiecare dată și un turneu național de succes. E un element biografic care, pe lângă performanța unei întregi echipe extraordinare, spune de fapt povestea unui fapt artistic în care am crezut cu adevărat și a unei viziuni pe care, cred, am reușit s-o transmit publicului. Și care rămâne extrem de actuală. Este o creație mai veche, iată, pusă într-o formă și un limbaj modern: fără a altera, ci îmbogățind creația inițială. Știu că munca pentru a face din SRR o organizație modernă e mai pragmatică și mai migăloasă chiar decât un musical și sunt pregătit pentru asta.

În ce fel seamănă regia cu actul managerial – dacă seamănă? Și în ce fel experiența de regizor califică pe cineva pentru poziții de management – dacă îl califică?

Răzvan Dincă: Pe lângă ceea ce e de domeniul evidenței - regia implică, ca și managementul, să organizezi o echipă pentru un scop definit - aș spune că regia de spectacol, regia de teatru înseamnă o testare a limitelor și posibilităților manageriale într-un cadru mult mai liber. A fi regizor te pregătește sau te ajută ca să fii creativ ca manager în instituții. Și de creativitate e nevoie, fiindcă administrația poate fi extrem de limitativă în cadrele ei obișnuite. Fac comparația între regie și management în cunoștință de cauză, fiindcă am în spate aproape două decenii de regie și de management instituțional – la Opera Națională, la Teatrul Național de Operetă și în alte instituții publice sau private.

Aveți o relație veche, cunoscută, cu lumea artistică, sunteți parte a acestei lumi. Cum influențează asta modul în care priviți instituția pe care acum o conduceți?

Răzvan Dincă: Radioul e o organizație complexă, dar eu îl văd și în alte moduri. Experiența mea artistică mă face să observ că radioul e un generator de universuri sonore. Aici, în radio, se întâmplă un lucru extraordinar și se întâmplă zi de zi: se creează o lume. Oamenii de radio sunt creatorii acestei lumi și actul jurnalistic e act creator. În ceea ce are el mai bun, jurnalismul se apropie de artă. Și este un tip de artă a actualității, a surprinderii sensului imediat și profund al societății ca într-o fotografie.

Schimbăm registrul. Desemnarea dvs. la conducerea radioului public a avut o componentă politică, din moment ce ea s-a făcut printr-un vot al Parlamentului, al actualei majorități parlamentare. În ce măsură o desemnare politică înseamnă și influență politică azi la SRR?

Răzvan Dincă: Votul Parlamentului e calea prevăzută de lege pentru desemnarea conducerilor mai multor autorități sau instituții publice. Nu-i vorba doar de radioul public sau de televiziunea publică, sunt multe instituții – Banca Națională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului etc. Eu, deși nominalizat de un partid și validat prin votul camerelor reunite ale Parlamentului, n-am venit la conducerea radioului ca să-l închin cuiva. Am venit la radio ca să pun o amprentă modernizatoare, nu o amprentă politică.

Deci nu vom auzi la Radio România Actualități știri care să gâdile plăcut urechile audienței guvernamentale?

Răzvan Dincă: Veți auzi exact ceea ce se întâmplă în țară, veți auzi despre subiecte relevante, tratate imparțial, indiferent dacă ele bucură sau supără decidenții politici. Oamenii din radioul public au dovedit de a lungul deceniilor și al diverselor majorități politice că sunt credibili. N-au nevoie de undă verde sau de vreun far călăuzitor ca să-și facă bine meseria. Opinia mea e clară aici: servilismul e moartea jurnalismului de calitate. De altfel, sunt convins că un partizanat politic nu ar face bine nici celor cărora ar putea fi închinat. Opinia publică este, la fel ca spectatorul de teatru, inteligentă și critică. Simte imediat falsul și amendează, uneori prin ignorare, intențiile veroase. Voi respecta deci prevederile legale de a nu interveni în politica editorială sau a știrilor de radio, dar voi sprijini crearea unui newsroom cât mai bun, care să aducă în atenția ascultătorilor noștri subiecte importante.

Radioul public trebuie să se consolideze ca reper jurnalistic. Îmi propun să stabilim standarde, vreau ca știri și reportaje ale radioului public să fie ascultate de o audiență în creștere, citite pe platformele noastre online și citate în alte mass-media.

Vorbind de standarde și repere, vedeți unele accente speciale în informațiile pe care le furnizează radioul public? Combaterea știrilor false pare a fi o provocare particulară a ultimilor ani, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.

Răzvan Dincă: Da, cred că radioul public trebuie să fie mai incisiv în combaterea dezinformării. Nu mi se pare suficient să ne limităm la furnizarea de știri adevărate și să sperăm că simpla informare corectă va convinge publicul; cred că trebuie arătate și demontate falsurile care circulă pe piață și care fac audiență online sau în alte mass-media. E o chestiune de igienă a spațiului public și cred că radioul public trebuie să-și asume aici o parte din efort. Cum este de altfel și diferența specifică pe care media publică din România trebuie să și-o asume în privința unei cât mai demne valorificări a vocabularului limbii române. Să nu mai vorbim de faptul că avem emisiuni în limbile minorităților naționale, astfel contribuind la menținerea multiculturalității. Există misiunea mai largă a radioului de a educa societatea, iar jurnalistul are această vocație, fiindcă a informa corect e un act de educație pentru societate.

Cu ce buget porniți la drum în 2022 și când va fi el aprobat?

Răzvan Dincă: Parlamentul a votat bugetul la sfârșitul lui decembrie. Avem un buget propus de 370 milioane lei, urmează să facem alocările pe domenii și pe proiecte. Printre priorități, reiterez, se află digitalizarea și alocarea de resurse pentru îndeplinirea misiunii informative a radioului public.

Răzvan-Ioan Dincă (47 de ani) este președinte – director general al Societății Române de Radiodifuziune, fiind numit în această funcție în noiembrie 2021.

A fost directorul general al Operei Naționale București, al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” din București și al Teatrului „George Ciprian” din Buzău.

Dincă a lucrat ca regizor de teatru și spectacole muzicale, antreprenor cultural și profesor asociat la UNATC București. A studiat regie de teatru, iar în 2009 a devenit doctor în teatru, specializarea Arta Teatrului.

A regizat piese de teatru din dramaturgia românească și internațională (Caragiale, Shakespeare, Cehov), spectacole de operă și operetă (Mozart, Johann Strauss) și musicaluri.