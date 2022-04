Răzvan Burleanu, singurul candidat, a fost reales, marţi, în unanimitate de voturi, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal pentru un nou mandat de patru ani.

"FRF are nevoie în continuare de fiecare dintre noi. Speranţa este că putem împreună să împingem România la cel mai bun nivel al său. Misiunea noastră este să facem fotbalul mai bun", a declarat Burleanu, după ce a fost reales.

Ads

Înainte de a fi reales, Burleanu a spus: "Mi-aş fi dorit să am un contracandidat, să dezbatem idei şi opţiuni, să avem contraargumente. Singurul lucru pe care îl extrag este că arătăm unitate şi determinare în drumul pe care îl străbatem deja de opt ani. Nu vin singur, ci alături de o echipă, echipa mea, a FRF, echipa dvs. Este un mix între entuziasmul noilor generaţii şi experienţa celor mai în vârstă. Nu am nicio îndoială că nu vom reuşi în noua noastră misiune. Am reuşit să depăşim mai multe momente de criză, să demonstrăm că putem crea noi generaţii competitive. Să nu uităm că împreună suntem o forţă, că suntem mai buni împreună".

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gheorghe Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat ulterior funcţii de conducere în federaţie.

Ads

Răzvan Burleanu a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu.

Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi.