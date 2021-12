Răzvan Burleanu, dezvăluiri despre numele noului selecționer al României

Răzvan Burleanu a spus lucrurilor pe nume despre antrenorul echipei naționale de fotbal.

Președintele FRF a dezvăluit cum au fost negocierile cu Gică Hagi și Răzvan Lucescu pentru postul de tehnician al României.

Ads

Naționala a rămas fără selecționer după ce Mirel Rădoi nu a mai vrut să continuie colaborarea cu FRF.

"În urma recomandărilor, am inițiat mai multe discuții în ceea ce privește numirea noului selecționer. Gheorghe Hagi a fost prima persoană cu care ne-am întâlnit, a fost o ofertă sinceră din partea noastră. Chiar am simțit că și el și-ar fi dorit să sprijine echipa națională din rolul de selecționer. Conflictul de interese în care s-ar fi aflat dacă ar fi acceptat este și argumentul pentru care astăzi Gheorghe Hagi nu este selecționer al naționalei.

Pe lista noastră s-a aflat și Răzvan Lucescu, acesta fiind motivul pentru care m-am deplasat la Salonic, este legat de PAOK pentru un contract pe o perioadă lungă de timp și o clauză mare de reziliere.

Am avut o întâlnire cu Dan Petrescu pe data de 2 decembrie la Cluj, după ce, cu o zi înainte, am avut o întâlnire cu patronul clubului CFR Cluj. Am avut o întâlnire foarte bună, ca să concluzionez, pot să vă spun că până pe data de 20 decembrie, singura variantă de selecționer cu care lucrăm este Dan Petrescu", a spus Burleanu.