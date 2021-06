Ce spune Razvan Burleanu despre viitorul nationalei de fotbal. Seful FRF si-a ales favoritele la EURO 2020

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca regretul calificarii echipei nationale a Romaniei la EURO 2020 este foarte mare, el precizand ca ar fi fost extraordinar ca prima reprezentativa sa evolueze pe teren propriu la turneul final.

Oficialul FRF a afirmat insa ca spera ca nationala sa progreseze in viitor si sa devina mai puternica, un atu fiind valoarea jucatorilor de la tineret care au reusit doua calificari succesive la Campionatul European Under-21, editiile 2019 si 2021, precum si la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Organizarea la Bucuresti a celor patru partide din cadrul EURO 2020 reprezinta o sansa unica pentru Romania de a demonstra ca poate oferi conditii la nivel inalt pentru gazduirea unor asemenea competitii, sustine Burleanu. Acesta a adaugat ca evenimentul de la Bucuresti reprezinta un punct de plecare pentru viitoare candidaturi ale Romaniei si este convins ca acesta va inspira o noua generatie de copii sa se apuce de fotbal.

Chiar daca nationala nu este prezenta, presedintele FRF este convins ca partidele gazduite de Arena Nationala din Capitala suscita un interes foarte mare in randul suporterilor romani care vor fi atrasi de fotbalul spectacol oferit de o competitie de asemenea anvergura. Prezenta publicului pe Arena Nationala la meciurile de la EURO 2020 contribuie la revenirea la o stare de normalitate dupa pandemia de coronavirus. Burleanu a explicat ca autoritatile au acceptat suplimentarea accesului publicului de la 25% la 50% la ultima partida de la Bucuresti, programata in optimile de finala la 28 iunie.

Oficialul FRF spera ca trofeul EURO 2020 sa revina unei selectionate care practica "fotbalul spectacol" precum Franta, Anglia, Olanda, Germania sau Portugalia. In opinia sa, reprezentativa Italiei ar putea realiza surpriza la aceasta editie a Campionatului European.

Razvan Burleanu a precizat ca proiectul candidaturii comune a Romaniei cu Grecia, Serbia si Bulgaria pentru organizarea Cupei Mondiale din 2030 este inca deschis. Pentru cresterea sanselor acestei candidaturi, presedintele FRF a subliniat ca si-ar dori ca Romania sa concureze la nivel de infrastructura cu Polonia, Turcia si Ungaria.

Ce inseamna pentru Romania organizarea in premiera a unor partide din cadrul Campionatului European de fotbal?

Razvan Burleanu: EURO 2020 este o sansa unica pentru Romania, iar pentru FRF, o oportunitate de a intra in randul celor care organizeaza marile competitii sportive. E foarte greu sa patrunzi acolo, sa demonstrezi ca poti asigura standarde foarte inalte de calitate in organizare. Si e foarte usor sa fii exclus din cercul 'celor mari'.

De aceea, privim cu maxima responsabilitate cum se vor derula meciurile de la Bucuresti. Trebuie sa remarc aici si efortul statului roman care a modernizat spectaculos infrastructura fotbalistica din Bucuresti, prin reconstruirea celor trei stadioane.

Acestea nu sunt doar un atu pentru viitoare candidaturi ale Romaniei de a gazdui mari competitii, sunt si deschideri evidente pentru fotbalul intern, facilitati care ne lipseau pentru a ridica nivelul competitiilor nationale. EURO la Bucuresti va inspira cu siguranta si o noua generatie de copii sa se apuce de fotbal, in aceeasi masura in care EURO ne-a adus la un loc cel mai mare numar de voluntari angrenati vreodata in ultimii 30 de ani.

Nationala a ratat calificarea la EURO, este regretul cu atat mai mare cu cat suntem gazde?

Razvan Burleanu: Bineinteles ca regretul este foarte mare, ar fi fost ceva extraordinar sa putem evolua la EURO pe teren propriu. Sunt trist, ar fi fost o senzatie unica.

Tinand cont ca avem patru meciuri la Bucuresti, este ratarea calificarii la acest turneu final cea mai mare dezamagire a dumneavoastra ca presedinte al FRF?

Razvan Burleanu: Avand in vedere ca ne-am dorit enorm sa fim prezenti, dezamagirea a fost si mai mare. Nu avem decat sa speram ca vom avea cat mai curand o echipa nationala puternica. Cele doua calificari consecutive la U21, in 2019 si 2021, precum si prezenta la Jocurile Olimpice, dupa 57 de ani, cu generatia de U23, ne dau sperante ca acesti jucatori vor creste si ne vor face bucurosi.

AGERPRES: Fara Romania, va mai exista interes din partea suporterilor romani fata de aceasta competitie?

Razvan Burleanu: Exista interes, fara indoiala. Este o dorinta mare pentru a asista la fotbalul spectacol, si EURO garanteaza calitatea spectacolului.

Biletele erau vandute inca din 2019, dar dupa pandemie s-au redus la 25% din capacitatea Arenei Nationale, asa ca pot sa spun ca am resimtit o cerere foarte mare pe participarea la meciurile EURO. Jumatate dintre solicitanti sunt romani. Dar, ticketingul este gestionat de UEFA, noi doar inregistram presiunile.

Meciurile de la Bucuresti se vor disputa cu spectatori pe 25% din capacitatea Arenei Nationale, nu este putin tinand cont ca sunt si tari care permit 50% si chiar 100%?

Razvan Burleanu: Prezenta spectatorilor la EURO va contribui la redeschiderea tuturor stadioanelor din Romania si implicit revenirea la o stare cat mai aproape de normalitate. 50% si 100% sunt exceptii in peisajul EURO 2020.

Regula este de 25% capacitate ocupata a stadioanelor. Si cred ca este un nivel rezonabil, avand in vedere necesitatea asigurarii unui risc foarte scazut de imbolnavire la stadion. Sunt multe masuri de implementat, multe persoane de verificat om cu om. Chiar si asa, am facut o cerere de ridicare a capacitatii din optimile de finala la 50% care ni s-a si aprobat. Suntem in discutii cu autoritatile cum sa asiguram aceasta suplimentare, de la 25% la 50%, doar cu persoane vaccinate.

Sunteti implicat in organizarea EURO 2020 si cu siguranta aveti o privire de ansamblu, se justifica eforturile financiare in gazduirea unui turneu final de fotbal? Ce ii transmiteti unui contribuabil care nu e pasionat de fotbal?

Razvan Burleanu: Este vorba de infrastructura sportiva pentru copiii nostri, despre ce va ramane dupa EURO 2020. Exista promisiunea Guvernului Romaniei de la momentul candidaturii pentru EURO 2020, de a construi in toata tara si 400 de terenuri de sport, in baze sportive pentru mici comunitati.

Si, sunt fericit sa spun ca acest lucru a inceput deja. Potentialul de dezvoltare a fotbalului a fost unul dintre principiile dupa care UEFA s-a ghidat cand a acordat onoarea organizarii EURO, si Romania a convins ca are un potential crescand. Fotbalul are un impact major din punct de vedere economic, social si al sanatatii, prin urmare producem o valoare adaugata extrem de importanta pentru societatea noastra.

Ati fost ales in Consiliul FIFA, faceti parte si din Comitetul Executiv al UEFA, veti incerca in viitor sa promovati interesele Romaniei in organizarea unui alt turneu final la seniori?

Razvan Burleanu: EURO 2020 este doar inceputul pentru gazduirea altor evenimente. Avem o recunoastere a FRF ca a gestionat conform cerintelor un alt moment al EURO 2020, Bucurestiul a castigat in fata Munchenului gazduirea tragerii la sorti a turneului final, cel mai mare eveniment non-sportiv din cadrul EURO 2020.

Tragerea la sorti s-a desfasurat la ROMEXPO, in 30 noiembrie 2019 si pot spune ca am avut ecouri ca totul a fost, de fapt, peste asteptari. Avem recunoasterea comunitatii fotbalistice europene ca detinem si infrastructura si know-how-ul organizarii de mari evenimente. Tot in aceasta vara trebuia sa gazduim EURO pentru U19, dar s-a anulat din cauza pandemiei, in 2025 avem confirmarea deja a gazduirii acestui campionat.

Iar peste doi ani vom gazdui o mare competitie, EURO pentru U21, ceea ce ne confirma ca suntem bine pozitionati si apreciati in familia fotbalului european, plasandu-ne deja ca prima tara din Europa care reuseste sa gazduiasca pentru a doua oara in istorie acest eveniment.

Putem spera la Cupa Mondiala din 2030, pentru ca stiu ca s-au facut cativa pasi in directia unei candidaturi comune cu Grecia, Serbia si Bulgaria?

Razvan Burleanu: Este un proiect inca deschis. Vom folosi fiecare oportunitate pentru a contura noi candidaturi, in functie de infrastructura pe care o avem la dispozitie. O candidatura este totodata si un exercitiu de diplomatie sportiva. La nivel de infrastructura ne-am dori insa sa concuram cu Polonia, Turcia sau chiar Ungaria.

In absenta Romaniei, ce selectionata preferata aveti si cine va doriti sa castige trofeul?

Razvan Burleanu: Voi sustine intotdeauna fotbalul spectacol, asa ca mi-as dori sa triumfe o selectionata ofensiva, precum: Franta, Anglia, Tarile de Jos, Germania sau Portugalia.

Care echipa credeti ca va fi revelatia/surpriza Campionatului European?

Razvan Burleanu: Italia cred ca ar putea sa fie o surpriza!

Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Astfel, pe Arena Nationala sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate in Grupa C, precum si partida din optimi care va opune castigatoarea Grupei F si formatia clasata pe locul al treilea intr-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Programata initial in 2020, competitia a fost amanata pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, editie aniversara, care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11 orase sunt: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia), Sevilla (Spania).