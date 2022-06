Răzvan Burleanu l-a băgat în ședință pe selecționerul Edi Iordănescu: “Nu v-aş dori să fiţi în locul meu”

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al forului, că săptămâna viitoare va avea loc o şedinţă a Comisiei Tehnice, în care selecţionerul Edward Iordănescu va prezenta un raport de activitate.

“Pe ordinea de zi am avut şi raportul directorului tehnic Mihai Stoichiţă şi al selecţionerului Edward Iordănescu cu privire la activitatea loturilor naţionale. A fost convocată pentru săptămâna viitoare o şedinţă a Comisiei Tehnice în care va fi prezent şi selecţionerul Edward Iordănescu.

Ads

Acesta va prezenta un raport de activitate, dar şi propunerile de intervenţie la nivelul primei reprezentative. Vom avea un raport şi din partea selecţionerului naţionalei under 19. A avut loc deja o întâlnire la două zile după meciul cu Muntenegru, între mine, directorul tehnic şi Edward Iordănescu, pe care l-am asigurat de toată susţinerea noastră în ceea ce priveşte tot acest proces de reconstrucţie la nivelul primei reprezentative”, a spus Burleanu.

El a precizat că rezultatele naţionalei au reprezentat o dezamăgire, în contextul obiectivelor asumate: “E o dezamăgire pe care am trăit-o cu toţii, nu mă refer doar la rezultate, ci la faptul că ne-am asumat nişte obiective mult mai mari, am avut aşteptări mult mai mari. Ne-am fi dorit foarte mult să putem să continuăm o evoluţie bună. Starea de spirit prin care am trecut a fost una caracterizată de dezamăgire profundă”.

“Ceea ce am agreat a fost ca la finalul lunii septembrie să avem o nouă întâlnire de comisie tehnică, cu un nou raport şi practic acolo se va lua o decizie în ceea ce priveşte continuarea contractului sau... Edward Iordănescu se bucură de toată încrederea noastră. Cred că poate e mai bine că s-a întâmplat acum în Liga Naţiunilor, astfel încât să conştientizăm cu toţii realitatea prin care trecem şi să identificăm toate zonele de intervenţie pe care ar trebui să le acoperim. Am avut foarte multe generaţii de jucători care nu au confirmat”, a mai afirmat Burleanu.

Ads

Preşedintele FRF a declarat că o altă cauză a rezultatelor nesatisfăcătoare ale echipei naţionale o reprezintă lipsa performanţelor sportive la nivelul cluburilor. “Astăzi de la campioana României avem doar trei jucători: Manea, Camora şi Burcă. În plus, jucătorii care evoluează în străinătate nu se mai impun la echipele lor şi nu avem jucători care să evolueze la una dintre echipele de top din primele cinci campionate. E nevoie de un întreg plan de acţiuni. Am stabilit deja că împreună trebuie să contribuim la crearea unui ecosistem între cluburi, academii şi administraţia FRF pentru a contribui la formarea unor jucători valoroşi. Trebuie să ne asumăm această viziune comună”.

Ads

FRF a identificat cinci zone majore de intervenţie, pe care le va accelera chiar din această vară, a adăugat Burleanu: zona de loturi naţionale, zona de talent id, componenta de grassroots, de educaţie, dar şi o dezvoltare durabilă a competiţiilor.

Întrebat dacă l-a deranjat faptul că publlicul pe stadionul Giuleşti a strigat: “Demisia!”, el a răspuns: “Nu v-aş dori să fiţi în locul meu. Ceea ce mi-am dorit cel mai mult de când conduc federaţia a fost ca în fiecare zi să facem tot ce putem pentru acest proces de dezvoltare la nivelul fotbalului românesc”.

Burleanu este de părere că România nu ar fi obţinut rezultate mai bune cu alt selecţioner. “Au fost mai mulţi antrenori cărora am dorit să le încredinţăm mandatul de selecţioner. Nu au fost de acord din diferite motive. Dacă am fi avut un selecţioner care ar fi putut să producă rezultate mai bune, ni l-am fi dorit să-l fi avut în momentul de faţă. În momentul de faţă cred că nu ar fi corect faţă de actualul selecţioner ca toţi antrenorii cu care am fost în discuţii să poată să spună că ar fi reuşit să obţină rezultate mai bune. Nu cred că cu un alt selecţioner am fi reuşit să producem rezultate mai bune”.