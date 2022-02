Un nou campionat de fotbal în România. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a făcut anunțul cel mare

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat, marţi, înfiinţarea Ligii de Tineret, competiţie care va înlocui din vară Liga Elitelor under 19.

"În următoarea şedinţă de Comitet Executiv din luna martie votăm înfiinţarea Ligii de Tineret, începând din această vară. Liga de Tineret reprezintă o oportunitate suplimentară de afirmare a tuturor jucătorilor tineri români care se află în România spre înalta performanţă, dar şi o conectare mai bună la piaţa de transferuri.

Liga de Tineret îşi propune optimizarea potenţialului tinerilor jucători de fotbal din România, continuând impactul pozitiv pe care l-am înregistrat în trecut în ceea ce priveşte campionatul de tineret care a fost organizat la nivel naţional, adaptându-ne noul format competiţional care ţine cont de anumite realităţi, astfel încât cele mai bune academiii să joace cu cele mai bune academii.

Avem în vedere distanţele de transport, programul şcolar, pentru că cei mai mulţi jucători care evoluează în Liga Elitelor under 19 trebuie să dea examenul de bacalaureat. La nivel internaţional, în UEFA Youth League nu suntem foarte competitivi, jucătorii under 19 care câştigă Liga Elitelor under 19 nu au drept joc.

Drept de joc are următoarea generaţie under 19. Prin acest nou proiect, FRF îşi propune să continue investiţiile la nivel de competiţii de copii şi juniori.

Liga de Tineret va înlocui Liga Elitelor under 19, iar câştigătoarea acestei competiţii va reprezenta România în Youth League. În această competiţie urmează să evolueze cu precădere jucători under 18, dar vom permite posibilitatea ca maximum trei jucători under 21 să-i regăsim în această nouă competiţie. Astfel, jucătorii under 21 şi mai tineri din primele două eşaloane fotbalistice, care nu prind minute la echipele de seniori la final de săptămână, să poată să joace în această competiţie.

Astăzi, trei echipe din Liga I şi şapte din Liga a II-a nu au echipe satelit în Liga a III-a, dar sunt echipe calificate la Liga Elitelor. Vom oferi, astfel, oportunitatea pentru un număr minim de 20-25 de jucători, care astăzi se antrenează cu echipele de Liga I şi Liga a II-a şi care sunt pe băncile de rezervă şi care nu au posibilitatea să joace, să aibă posibilitatea să joace la sfârşit de săptămână. Această nouă competiţie va reprezenta o oportunitate pentru tinerii jucători care vin după accidentări sau care care sunt suspendaţi pentru cumul de cartonaşe galbene.

Liga de Tineret va reprezenta o competiţie foarte urmărită de către suporterii români, care doresc să vadă tinerii talentaţi înainte de a face pasul la echipele de seniori. Multe meciuri vor fi transmise pe canalul nostru, FRF TV. Suntem siguri că vom înregistra cifre de audienţă înalte, iar stadioanele pe care se vor disputa meciurile vor avea standarde de calitate mult mai înalte decât cele pe care le-am regăsit până acum la nivelul competiţiilor de copii de juniori", a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă.