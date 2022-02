Răzvan Burleanu, vechiul și noul președinte de la FRF. El va fi singurul candidat pentru alegerile din aprilie

Răzvan Burleanu nu a exlus posibilitatea de a rămâne la conducerea FRF şi după 2026, când îi expiră al treilea mandat de preşedinte, ultimul conform prevederilor actuale ale statutului federaţiei.

Comitetul Executiv al FRF, întrunit marţi, a stabilit pentru data de 22 aprilie organizarea Adunării Generale de alegeri. Singurul candidat pentru funcţia de preşedinte este actualul conducător al forului, Răzvan Burleanu.

Întrebat cum vede faptul că nu va avea contracandidat la alegerile din aprilie, Burleanu a răspuns vă este vorba de un mesaj de unitate pe care fotbalul românesc îl transmite.

"Mi-aş fi dorit un contracandidat, poate chiar dumneavaostră (n.r. - presa) să mai produceţi contracandidaţi în perioada următoare, există termen suficien de înscriere. Probabil cel mai important mesaj pe care fotbalul românesc vrea să-l transmită este unul de unitate. Deşi am fost criticaţi, membrii afiliaţi acordă o susţinere foarte mare.

Au acordat-o şi în 2018 şi vă amintiţi contextul politic, în care am avut partide politice împotriva noastră ca administraţie, lucru care ne plasa la vremea respectivă într-o situaţie pe care astăzi o întâlnim prin Pakistan, Kenya, mă refer la ţări care astăzi sunt în pericol de suspendare, li s-au ridicat toate drepturile. Dacă nu vom avea niciun contracandidat, înseamnă un mesaj puternic de unitate pe care fotbalul vrea să-l transmită cu această ocazie", a declarat el.

Burleanu a fost întrebat şi dacă se gândeşte să continue după un eventual al treilea mandat.

"Este cel de-al treilea mandat, conform statutului FRF avem o limită de trei mandate. (n.r. care ar putea fi schimbată) Asta doar cu acordul membrilor afiliaţi. Pentru mine este cel de-al treilea mandat, conform statutului. Dacă membrii afiliaţi vor considera cu totul altceva, atunci practic va trebui să stăm de vorba.

Îmi doresc ca fotbalul românesc să producă în anii următori un preşedinte mult mai bun decât am fost eu. Am fost un preşedinte care am trecut printr-o perioadă de criză, îmi doresc ca la finalul celui de-al treilea mandat să avem o federaţie în spate care să reprezinte un model nu numai pentru alte federaţii sportive din România, aşa cum este astăzi, ci şi un model pentru alte federaţii din Europa Centrală şi de Est, cu o reputaţie foarte bună în mediul de business şi cu o implementare foarte bună a noii viziuni pe care o avem la nivel tehnic", a firmat el.

Burleanu s-a lăudat cu performanţele financiare înregistrate în anul 2021: "Încheiem din punct de vedere financiar anul 2021 cu venituri de aproximativ 26,3 milioane de euro, o creştere de aproximativ 20 la sută comparativ cu 2019, anul dinainte de pandemie, dar şi cu un surplus financiar de 3,4 milioane de euro. În 2022, estimăm o creştere a veniturilor FRF până la aproximativ 26,6 milioane de euro. În 2021, înregistrăm o creştere de sută la sută faţă de anului 2014."

Răzvan Burleanu a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu.

Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi.

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gheorghe Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram.

El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat ulterior funcţii de conducere în federaţie.