O nouă competiție în fotbalul românesc. Ce spune Răzvan Burleanu despre investițiile în sportul rege

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că investiţiile cluburilor din Superligă în propriile academii de copii şi juniori au crescut de 5 ori în comparaţie cu anul 2014.

"Avem foarte mulţi jucători în Liga I, iar lucrul acesta ne bucură. De asemenea, vedem că sunt cluburi care investesc mult mai mult în propriile academii. Iar dacă facem o comparaţie cu 2014, vedem o creştere a investiţiilor cluburilor din Liga I în propriile academii de peste cinci ori.

Ceea ce înseamnă că azi copii au mai multe oportunităţi de a se dezvolta. Mă uit în general la meciurile din Liga I şi îi urmăresc pe jucătorii tineri, pentru că toate speranţele noastre la nivel de fotbal se leagă de cei tineri. Cu jucătorii tineri trebuie să avem răbdare, iar, din păcate, acest lucru ne lipseşte uneori, pentru că ne-am dori ca tinerii să evolueze la cel mai înalt nivel încă din primul minut în care intră pe teren", a spus preşedintele.

Burleanu a anunţat că începând cu ediţia 2022, Cupa Tymbark Junior va face parte integrantă din Olimpiada Şcolară a Sportului Şcolar ca urmare a unui parteneriat semnat cu Ministerul Educaţiei.

"Relansarea Cupei Tymbark marchează o nouă etapă de dezvoltare la nivelul tuturor şcolilor de fotbal din România prin acest parteneriat dintre FRF, Ministerul Educaţiei şi Maspex România. Prin noul format al Cupei Tymbark putem să ajungem în fiecare şcoală din ţară prin încorporarea fotbalului în sistemul de educaţie.

Prin acest parteneriat, care îşi propune 12 competiţii naţionale pentru băieţi şi fete, între 6 şi 12 ani, FRF îşi majorează investiţia la peste 400.000 de euro pe an pentru a face fotbalul mai accesibil în fiecare şcoală din România. Pentru că azi putem numi Cupa Tymbark cea mai mare competiţie pentru copii în România la acest nivel", a explicat el.

Fostul fotbalist Miodrag Belodedici, component al Comisiei Tehnice a FRF, a afirmat că pentru copiii care iubesc fotbalul Cupa Tymbark Junior reprezintă un avantaj.

"Dacă avea o competiţie precum Cupa Tymbark Junior aş fi ajuns mai sus în cariera mea de fotbalist. Atunci însă aveam doar Cupa Satelor. La primele ediţii ale Cupei Tymbark am fost aproape de copii şi m-am bucurat să-i urmăresc, să văd în ochii lor emoţia aceea a oricărui fotbalist când intră pe teren. Competiţia asta aduce copiilor un mare avantaj în ceea ce priveşte viitorul lor ca fotbalişti", a spus Belodedici.

La rândul său, managerul sportiv al loturilor naţionale de juniori, Lucian Sânmărtean, a declarat: "Eu am trăit această experienţă, de a participa la o competiţie între şcoli. Mi-au dat ocazia de a juca fotbal într-un cadru cât de cât organizat, iar căutătorii de talente m-au integrat ulterior într-un proiect la clubul Gloria Bistriţa. Aşadar o astfel de competiţie dă ocazia copiilor să se dezvolte şi să urmeze o carieră în fotbal".

Cupa Tymbark Junior, competiţie dedicată elevilor cu vârste între 6 şi 12 ani, va face parte integrantă a programului Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - Fotbal începând cu ediţia 2022. Olimpiada Şcolară a Sportului Şcolar (ONSŞ) este organizată în fiecare an şcolar şi cuprinde campionate şcolare sportive şi interşcolare adresate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Competiţia se adresează atât echipelor de băieţi, cât şi celor de fete şi sunt organizate, începând cu faza pe şcoală, pe localitate, pe judeţ, zonală şi încheind cu faza naţională. Participă echipele unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar, forma de zi, înscrişi în registrul matricol al unităţii şcolare pe care o reprezintă.

ONSŞ Fotbal - Cupa Tymbark Junior se desfăşoară pe trei categorii de vârstă: Under 8 (clasele 0-II, 6-8 ani, băieţi şi fete născuţi/născute în 2011 şi mai mici), Under 10 (clasele III-IV, 9-10 ani, băieţi şi fete născuţi/născute în 2009 şi mai mici) şi Under 12 (clasele V-VI, 11-12 ani, băieţi şi fete născuţi/născute în 2007 şi mai mici).