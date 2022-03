Dmitri Tarasov (35 de ani), un fotbalist care a jucat în naționala Rusiei, având 8 selecții, și-a exprimat aprobarea față de invazia pusă la cale în Ucraina de președintele Vladimir Putin.

Într-o intervenție video pe Instagram, la secțiunea Story, Tarasov a răspuns la mai multe întrebări, printre acestea aflându-se și subiectul aprins al războiului.

„Prieteni, eu mi-am spus părerea cu mult timp în urmă. Dacă ați uitat, vă ajut. Cu privire la situația curentă, prieteni, puteți vedea totul în poză”, referindu-se la faptul că în trecut a afișat un mesaj de susținere al lui Putin.

”Cel mai politicos președinte”, a transmis la vremea respectivă Tarasov, alături de o fotografie a lui Putin.

”Sunt un patriot, îmi iubesc țara, nu sunt trădător. Nu am mai multe de comentat. Nu vreau să trăiesc în altă parte, iubesc Rusia, iubesc Moscova. Am fost născut și crescut aici. Nu am planuri să schimb nimic”, a mai spus fotbalistul consacrat la Lokomotiv Moscova.