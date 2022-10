Primul recrut rus care s-a predat Ucrainei în cadrul programului „Vreau să trăiesc”. "Am căutat pe Google cum să fac" VIDEO

Un tânăr de 26 de ani a devenit primul mobilizat rus în baza decretului din data de 21 septembrie care s-a predat autorităților ucrainene, relatează zn.ua.

Mihail Kulikov, un tânăr din orașul Orsk, regiunea Orenburg, a decis să nu lupte în războiul purtat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei și să se predea autorităților ucrainene în cadrul proiectului „Vreau să trăiesc”.

Este vorba de primul caz constatat de la decretarea ordinului de mobilizare parțială în Rusia, scrie „Zerkalo Nedeli”, care citează Centrul de Coordonare a situației prizonierilor de război.

Potrivit autorităților ucrainene, Mihail Kulikov a fost trimis la război în doar cinci zile de la primirea citației de încorporare.

„Înainte de a merge la controlul medical, am căutat pe Google cum pot să mă predau pentru a nu fi ucis. Am găsit pe Telegram canalul >, care este un program de stat al Ucrainei. Am găsit un număr de telefon acolo, am sunat și mi-au explicat ce să fac și cum anume, unde să mă duc și ce să spun ca să nu fiu ucis”, a declarat tânărul.

⚡️26 летний россиянин Михаил Куликов с Орска был отправлен на фронт в Украину через пять дней после повестки. Попал в 15 отдельную мотострелковую бригаду, вч 90600, принимал участие в боях за Ольговку. Но еще в России Алексей позвонил на горячую линию проекта «Хочу жить». pic.twitter.com/eSvxwE3AX3— Elis злая, потому что война (@rusohka) October 4, 2022

„Pot fi luat imediat prizonier, ca să nu lupt deloc?”

Canalul TV Timpul Prezent, care are redacția la Praga, a realizat un reportaj în call center-ul ucrainean unde sunt primite apelurile destinate liniei speciale „Vreau să trăiesc”, pe care ucrainenii au deschis-o pentru soldații ruși care nu mai vor să lupte contra armatei ucrainene.

- Cartierul general de coordonare pentru prizonierii de război, vă ascult.

- Buna ziua! Sunt un recrutat din Rusia și nu voi lupta. Pot fi luat imediat prizonier, ca să nu lupt deloc? Și să pară că n-am ucis pe nimeni, pentru că nu plec nicăieri.

„Înțeleg, spune-mi, dacă nu omor pe nimeni..., nu o voi face deloc.... Nu voi fi atins?”.

Centrul „Vreau să trăiesc” dă asigurări că tuturor celor care se predau li se va garanta siguranța.

Acesta este unul dintre apelurile către call center-ul ucrainean „Vreau să trăiesc”, unde sunt redirecționate toate apelurile de la cetățenii Federației Ruse, care fie au fost deja mobilizați, fie pot fi mobilizați. Bărbații sună pentru a afla dacă este posibil să se predea, cum să o facă și dacă li se garantează siguranța.

Proiectul „Vreau să trăiesc” a fost creat special pentru a comunica cu soldații ruși și acei cetățeni care au fost mobilizați în teritoriile ucrainene ocupate. Oksana este un dispecer. Ea este persoana care are primul contact cu apelanții. Potrivit ei, majoritatea rușilor care au contactat centrul de apeluri sunt interesați de detaliile procedurii de predare.

„Există un bot special de chat în canalul de Telegram și, pentru ca procedura de predare să fie în siguranță, trebuie să introduceți anumite informații acolo.”, explică tânăra.

„Ucraina garantează punerea în aplicare a tuturor Convențiilor de la Geneva, și anume trei mese pe zi, îngrijire medicală și comunicare cu rudele. Dacă un soldat rus capturat nu dorește să se întoarcă în patria sa, atunci Ucraina va lua în considerare posibilitatea șederii sale pe teritoriul Ucrainei”, spune Vitali Matvienko, purtătorul de cuvânt al proiectului „Vreau să trăiesc”.

Odată cu anunțul mobilizării în Rusia, răspunderea penală pentru predare voluntară a fost înăsprită. Cei care au făcut acest lucru riscă până la zece ani de închisoare. În proiectul ucrainean, ei spun că acest lucru oprește mulți ruși mobilizați să sune și să ceară să se predea.

„Tot personalul militar care s-a predat în mod voluntar va fi înregistrat de Ucraina ca prizonier. În mai puțin de o lună, am primit apeluri de la peste 2.000 de militari ruși și rudele lor”, spune Vitali Matvienko. Potrivit acestuia, rușii care doresc să se predea au același motive: le este frică să moară sau, în principiu, nu susțin războiul împotriva Ucrainei.

Apelarea la centrul „Vreau să trăiesc” se numește pre-predare. Dar pentru a o face cu adevărat, soldatul rus mai trebuie să intre în zona de război. Când un potențial prizonier de război se află pe teritoriul Ucrainei, acesta va fi contactat, spun angajații proiectului, și i se va spune cum să treacă de prima linie și să fie capturat.

„Zerkalo Nedeli” notează că solicitările de predare la „linia fierbinte” operată de autoritățile ucrainene au crescut după instituirea mobilizării parțiale în Rusia.

Într-un apel adresat pe 25 septembrie, Volodimir Zelenski i-a încurajat din nou pe ruși să se predea. Președintele ucrainean le-a promis trei lucruri, și anume că vor fi tratați civilizat, conform convențiilor internaționale, că nimeni nu le va cunoaște circumstanțele predării și o modalitate de ședere în Ucraina în caz că le-ar fi frică să se reîntoarcă în Rusia.