Cum poate trece cu bine Europa iarna fără gazul rusesc. Analiza optimistă făcută de Financial Times

Vladimir Putin crede probabil că liderii europeni s-au născut ieri. Autocratul rus a precizat că va folosi gazele ca armă economică la iarna. Dar politicienii europeni și șefii băncilor centrale vorbesc încă despre embargoul energetic rusesc ca fiind doar o posibilitate ipotetică.

De fapt, nu există nicio modalitate de a evita o recesiune paneuropeană, scrie Financial Times . Cu toate acestea, nu trebuie să fie neapărat profundă sau de lungă durată. În plus, aceasta este ultima carte economică pe care o poate juca Rusia. Dacă Europa își va face economia să supraviețuiască sezonului rece, șantajul rusesc va eșua. Moscova nu va putea declara victoria asupra Kievului, bazându-se pe frigul pe care îl vor suporta cetățenii din Viena, Praga și Berlin, scrie Financial Times.

Fără îndoială, economia europeană este vulnerabilă. Nord Stream 1 funcționează la mai puțin de 20% din capacitate, iar alte conducte de gaze care trec prin Europa de Est sunt în pericol. Din această cauză, unele țări s-au confruntat cu amenințarea lipsei fizice a gazului în timpul iernii. Deși rezervele europene de gaze sunt mai mari decât anul trecut, conform FMI, un embargo rusesc complet asupra gazelor ar lăsa Germania, Italia și Austria cu 15% mai puțin combustibil decât și-ar dori. Cehia, Slovacia și Ungaria se vor avea 40% din nivelul normal de consum. Prețurile vor începe să crească în toate țările. Deja acum, prețul de vânzare cu amănuntul al gazului în Europa este de aproximativ 200 de euro pe megawat-oră. Până în februarie prețul nu a depășit 25 de euro, adică de opt ori mai puțin.

Recesiunea nu poate fi evitată

Când prețurile resurselor esențiale importate cresc, veniturile reale și capacitatea populației de a cheltui bani pe bunuri neesențiale scad. Recesiunea nu poate fi evitată în astfel de condiții. O astfel de concluzie sumbră, dar realistă a fost făcută de Banca Angliei în prognoza sa. Destul de curând, prognozele oficiale ale zonei euro vor vorbi despre aceleași perspective. Nici măcar Franța, care folosește intens energia nucleară, nu va putea evita problemele. Pentru că sectorul său energetic are propriile sale probleme și este profund integrat în economia generală europeană.

Naționalismul energetic

Coșmarul pe care Europa trebuie să-l evite atunci când Putin va închide robinetul este naționalismul energetic. Dacă comerțul transfrontalier este restricționat și industria nu primește nicio salvare, Putin va arata cu degetul spre șomajul din unele țări și spre pe cei care îngheață în altele. Acest lucru îi va întări statutul autoproclamat de principal broker energetic de pe continent, capabil să crească sau să scadă presiunea asupra Europei și Ucrainei prin apăsarea câtorva butoane la stațiile de pompare ale gazoductelor. Dar astfel de consecințe sumbre nu sunt neapărat inevitabile.

Mijloace de apărare

Cea mai importantă apărare este înlocuirea. Germania a înlocuit deja majoritatea volumelor de gaz pe care le importa din Rusia cu provizii de GNL. Gazul lichefiat este livrat în Țările de Jos sau Marea Britanie, de unde este pompat în depozitele de gaze germane. Până în decembrie, Berlinul va lansa prima dintre cele patru instalații plutitoare de stocare a GNL, precum și stații de regazificare, pe care guvernul le-a închiriat. Industria europeană încearcă rapid să înlocuiască gazul cu electricitatea și alte tipuri de combustibil în producție, acolo unde este posibil. Companiile importă și din alte țări din afara UE, unde există suficient gaz.

În producerea de energie electrică, cărbunele este reabilitat temporar, în ciuda daunelor aduse mediului. Și Germania a început în sfârșit să ia în considerare posibilitatea de a încetini închiderea prematură a centralelor sale nucleare. De asemenea, se preconizează că energia regenerabilă din Europa va crește producția cu 15% în acest an, ceea ce va reduce și dependența de gazul rusesc.

După înlocuire, merită să vorbim despre solidaritate în Europa. FMI a arătat că schimburile transfrontaliere mai intense de gaze pot reduce pierderile în țările cele mai afectate de embargoul rusesc. Lovitura adusă economiilor țărilor din Europa Centrală și de Est va fi aproape înjumătățită. Dacă infrastructura dintre țări va fi îmbunătățită, capacitatea de a pompa gaz spre est din Europa de Vest, care are un acces mai bun la GNL, va elimina aproape complet efectele embargoului rusesc de gaz în viitor.

Și, în sfârșit, europenii înșiși trebuie să își joace rolul. Economia în timpul iernii viitoare este foarte importantă. În Japonia și Alaska, campaniile de informare au funcționat, cerând o reducere a consumului de energie în fața penuriei. Acest lucru va fi ajutat și de creșterea prețurilor, care va trimite un semnal clar. Familiile mai sărace pot beneficia de tarife unice pentru a le ajuta să facă față creșterii prețurilor. Industria nu ar trebui să suporte greul războiului energetic al lui Putin.

Astfel de abordări politice pot reduce cele mai grave efecte ale iernii. Se prevede că scăderea PIB-ului în Europa Centrală din cauza embargoului rus s-ar putea ridica la aproximativ 6%. Dar, cu ajutorul măsurilor enumerate mai sus, este posibil să se reducă impactul la doar o treime din acest indicator, notează FT. Iar economia UE în ansamblu va pierde doar 1,8%. Și acest lucru este mult mai puțin decât în ​​timpul crizei financiare globale. Cel mai important, orice scădere a PIB-ului în acest caz va fi temporară. Iernile următoare înlocuirea gazului se va îmbunătăți. Economiile occidentale dezvoltate vor deveni din nou rezistente și flexibile, dar de data aceasta din cauza încercării deliberate a altcuiva de a crea haos.

Între timp, economia Rusiei va avea de suferit. Subminată de sancțiuni și incapabil să importe mărfurile de care are nevoie, va pierde în curând principala sa marfă de export, care era furnizarea de combustibili fosili către Europa. Când Europa își va reveni din recesiunea de iarnă, economia rusă va rămâne epuizată. Și Vladimir Putin însăși va fi vinovat de asta, conchide Financial Times.