Kievul se așteaptă ca rușii să intensifice atacurile cu rachete asupra țintelor civile și cere noi sisteme de apărare antiaeriană

Pe măsură ce trupele ucrainene își continuă contraofensiva, Kievul își modifică lista de arme pe care vrea să le primească din Occident, în timp ce soldații săi se pregătesc să își fortifice pozițiile în așteptarea luptelor grele din această iarnă, scrie Politico.

În capul listei se află noi sisteme de apărare antiaeriană pe fondul temerilor că Vladimir Putin va intensifica atacurile împotriva țintelor civile în timp ce liniile sale de pe front se prăbușesc.

„Ucraina a reușit să prevină majoritatea atacurilor rusești, dar ne putem aștepta la mai multe atacuri cu rachete ale Rusiei împotriva infrastructurii critice ucrainene” în următoarele săptămâni, a spus într-un interviu fostul șef al NATO, Anders Fogh Rasmussen.

Rasmussen se întâlnește săptămâna aceasta cu oficiali americani la Washington. Acesta a venit cu o misiune de la Kiev, acolo unde a lucrat cu consilierul lui Volodimir Zelenski, Andri Ermak, pentru a dezvolta Pactul de Securitate de la Kiev – un plan care încurajează puterile occidentale să ofere garanții de securitate pe termen lung Ucrainei, inclusiv sprijin constant cu echipamente pentru susținerea efortului de război și reconstruirea industriei de apărare a Ucrainei așa încât Kievul să poată să își producă propriile sale arme în următorii ani.

Sistemele de apărare antiaeriană au lipsit din ajutorul militar în valoare de 625 de milioane de dolari anunțat marți de administrația Biden, care în schimb s-a concentrat mai mult pe sisteme precise de artilerie, lansatoare de rachete și muniție.

Preşedintele Comitetului pentru apărare din Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, le-a cerut țărilor occidentale să livreze Ucrainei mai multe tancuri de luptă și transportoare blindate de trupe. Ea a declarat acest lucru în timpul vizitei sale în Ucraina. Afirmaţiile preşedintelui Comitetului de apărare din Bundestag sunt citate de agenția DPA.

”Voința de a apăra țara este de neclintit, dar Ucraina are în continuare nevoie de sprijinul nostru pentru a trece peste iarnă. Aceasta se referă, în primul rând, la muniție, precum și la livrarea de transportoare blindate de trupe sau de tancuri de luptă pentru a respinge pozițiile rusești”, a spus Strak-Zimmermann.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că el consideră că este periculos să trimită tancuri în Ucraina, deoarece acest lucru ar putea duce la o escaladare și mai mare a conflictului. Înainte de aceasta, Casa Albă a spus că Statele Unite vor continua să faciliteze aprovizionarea Ucrainei cu tancuri de fabricație sovietică din țările NATO. În același timp, după cum mai titra The New York Times, cu referire la un reprezentant din domeniul apărării din SUA, Washingtonul ia în calcul furnizarea de tancuri Kievului nu doar de fabricaţie URSS, ci și din cele moderne.

Șase tunuri franțuzești Caesar, în drum spre Ucraina

Cele şase tunuri Caesar suplimentare, promise de Emmanuel Macron la jumătatea lui iunie, sunt "în drum" spre Ucraina, a declarat marţi şefa diplomaţiei franceze, Catherine Colonna, relatează AFP.

Douăsprezece tunuri Caesar "au fost deja livrate" şi "celelalte şase sunt pe drum", a anunţat ea în faţa comisiei pentru afaceri externe, apărare şi forţele armate din cadrul Senatului, la Paris.

Ea nu a precizat data la care urmează să ajungă aceste întăriri pe teritoriul Ucrainei.

De la începutul ofensivei militare lansate de Moscova în Ucraina pe 24 februarie, Parisul a livrat Kievului, pe lângă tunurile Caesar, rachete antitanc Milan şi rachete anti-aeriene Mistral.

La sfârşitul lui iunie, ministrul apărării, Sébastien Lecornu, a anunţat că Franţa va trimite, în plus, "cantităţi semnificative" de vehicule blindate de transport de trupe.

El a declarat, de asemenea, că livrarea de rachete anti-navă, solicitată de Kiev pentru "a deschide breşe în această blocadă maritimă impusă de Rusia şi care privează numeroase ţări de livrările de cereale şi de materii prime", face parte dintre "dosarele examinate".

"Franţa se achită deplin de partea care îi revine chiar dacă evidenţiem mai puţin decât alţii ceea ce facem. Am făcut alegerea să nu comunicăm asupra totalităţii contribuţiei noastre militare", informaţiile fiind rezervate "partenerilor noştri", a mai precizat Catherine Colonna.

50 de agenți secreți francezi, detașați în Ucraina

Aproximativ 50 de membri din serviciile secrete DGSE au fost plasați în Ucraina încă de la începutul invaziei ruse. Agenţii îndeplinesc diferite sarcini, sub identitate falsă, printre care procesarea imaginilor satelit furnizate de Paris militarilor Kievului, potrivit corespondentului ziarului Le Figaro la Kiev.

Situația pe linia frontului

Potrivit serviciului militar de informaţii britanic, în provincia Herson probabil principala îngrijorare a trupelor ruse este ameninţarea tot mai mare de a pierde localitatea Nova Kahovca, situată pe malul drept al Niprului, la 77 kilometri de oraşul Herson.

Un ponton rusesc avariat de bombardamentele ucrainene a rămas singura cale prin care armata rusă îşi mai poate aproviziona, sau retrage, o grupare de circa 20.000 de soldaţi de pe malul estic al Niprului.

Moscova ''se confruntă acolo cu o dilemă: să-şi retragă forţele peste Nipru către poziţii defensive mai sustenabile în restul regiunii, dar imperativul politic ar fi să rămână şi să reziste'' dincolo de Nipru, cu riscul ca respectiva grupare să cadă sub încercuirea pe care o încearcă trupele ucrainene, observă serviciul britanic citat.

O provocare majoră pentru Rusia este dezechilibrul dintre efectivele sale şi cele ucrainene, după ce Kievul a introdus în luptă rezerve umane şi de echipamente care au creat o situaţie de superioritate pentru armata ucraineană, ce a reuşit astfel să înainteze pe mai multe direcţii.

Ultimul succes al acestei contraofensive ucrainene este pătrunderea în provincia Lugansk, ce fusese ocupată aproape complet de trupele ruse, pătrundere înlesnită de eliberarea aproape completă a regiunii nord-estice Harkov.

Potrivit responsabililor proruşi, armata ucraineană şi-a suplimentat cu până la 10.000 de soldaţi efectivele de cealaltă parte a frontierei provinciei Lugansk, şi anume în provincia învecinată Doneţk.

În aceasta din urmă, susţine Moscova, trupele ruse au reuşit să ''elibereze'' satul Zaiţevo, sugerând, la fel ca responsabili proruşi din provinciile ucrainene parţial ocupate - şi anexate - de Rusia, că trupele ruse ar mai fi capabile să conducă unele acţiuni ofensive.

Totuşi, în Lugansk trupele ruse au început evacuarea localităţilor Svatove şi Kreminna, situate aproape de graniţa cu provincia Doneţk. Reprezentantul rus în Lugansk, Rodion Miroşnic, care a descris situaţia din nordul şi nord-estul acesteia drept ''alarmantă, dar stabilă'', a declarat că trupele ruse ridică fortificaţii în zona oraşului Kreminna şi îşi stabilesc acolo o linie defensivă.

La rândul său, responsabilul ucrainean din Lugansk, Serghei Gaidai, a declarat că, după ce au intrat în această provincie, trupele ucrainene ''vor continua să se mişte în acea direcţie''. Acesta a confirmat că principalele lupte se dau acum în direcţia oraşului Kreminna şi a admis că eliberarea Luganskului nu va fi la fel de uşoară cum a fost cea a Harkovului, de unde o parte din trupele ruse se retrăseseră deja înaintea contraofensivei ucrainene.

''Toate aceste unităţi ruseşti care au fugit din regiunea Harkov şi din (oraşul) Liman vin în direcţia noastră, aşadar forţele de ocupaţie cresc numeric'', a remarcat Gaidai.

''Nu va mai exista elementul surpriză, ca în operaţiunea din regiunea Harkov. Acum ei (ruşii - n. red.) au timp să se pregătească, să ridice fortificaţii, să sape mai adânc tranşee, să aducă echipamente, rezerve. Totuşi, cred în forţele armate ale Ucrainei şi mai cred că forţele ruse din LDPR (republicile populare Doneţk şi Lugansk) nu vor putea susţine defensiva mult timp'', apreciază oficialul ucrainean.