Imagini incredibile de la Odesa. Ucrainenii își apără țara pe ritmurile formației Bon Jovi VIDEO

O filmare incredibilă cu ucraineni în timp ce se pregătesc de luptă în timpul invaziei ruşilor a devenit virală. Soldaţii se bucură de „It's My Life”, melodia formaţiei Bon Jovi, în timp ce încarcă un camion cu saci de nisip pentru fortificaţii.

Videoclipul, care a fost publicat online chiar de formaţia americană, îi arată pe soldaţi în timp ce se pregătesc de lupta cu armata rusă.

În videoclip, sute de oameni pe coasta oraşului Odesa, în sudul ţării, încarcă saci cu nisip şi îi aruncă de la unul la altul pentru a-i depozita într-un camion.

Un baterist cântă live, în timp ce oamenii din jurul lui continuă să încarce marfa.

Bon Jovi a publicat filmarea pe paginile trupei de socializare, adăugând mesajul: „This is for the ones who stood their ground/ Acesta este pentru cei care s-au apărat... Odesa, Ucraina”.

Iniţial, videoclipul a fost publicat de Olexander Scherba, fost ambasador al Ucrainei în Austria, care a scris: „#Odesa se pregăteşte de fortificaţii şi de luptă”.