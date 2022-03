Diplomație și comunicare diplomatică în vreme de război, într-o nouă ediție a conferințelor 2Day Ambassador

Complexul Educațional Laude-Reut, instituție educațională cu prestigiu în învățământul preuniversitar românesc, a organizat, miercuri, 9.03.2022, cea de-a 13-a ediție a conferințelor 2Day Ambassador, un demers educațional de mare impact asupra formării liderilor de viitor în domeniul diplomației.

Contextul regional tensionat de la granița cu România a determinat și topicul acestei ediții: 2Day Ambassador During the War.

Invitați au fost ambasadori și jurnaliști de marcă, de la care veți afla cum este tratat războiul din punct de vedere diplomatic și mediatic, cum se poartă războiul la nivelul declarațiilor oficiale și cât de periculoase sunt fake news-urile în cazul unui conflict armat.

”Tema acestei sesiuni este una delicată în contextul conflictului armat de la granița cu România. Un subiect fierbinte, dureros și îndelung dezbătut în ultimele două săptămâni. Diplomație în vreme de război. Cum se face comunicarea diplomatică în contextul unui conflict armat, cât de devastatoare sunt nu numai bombele, ci și știrile false, cum acestea din urmă pot influența masele și chiar soarta unui război”, a spus Tova Ben Nun-Cherbis, președinte și fondator al Complexului Educațional Laude-Reut.

Moderatorul acestei ediții, jurnalistul și istoricul Ion M. Ioniță, redactor-șef al revistei Historia, a conturat un tablou al situației tensionate de la granițele cu Ucraina. ”Trăim una dintre cele mai întunecate perioade din istoria Europei. Suntem martorii unui război chiar la granițele noastre, un război soldat cu pierderi de vieți omenești, distrugeri ale orașelor și satelor și cu un număr imens de refugiați trecând granițele pentru a se salva”, a spus acesta.

Cei peste 300 de participanți online au urmărit cu interes și intervenția Excelenței Sale Simona Miculescu, delegat permanent la UNESCO, membră al Laude-Reut Board of Trustees și mentor de diplomație. În mesajul său, doamna ambasador a atins trei topicuri fierbinți: diplomație, război și rolul femeilor în situațiile de conflict.

”Nu trebuie să uităm că ieri (8 Martie – n.r.) a fost Ziua Internațională a Femeii și, fie vreme de război, fie vreme de pace, rolul femeilor este esențial. (...) De Ziua Internațională a Femeii sărbătorim, de regulă, potențialul feminin, puterea femeilor, le recunoaștem acestora reziliența, apritudinile de leadership și marcăm felul în care lumea progresează în sensul egalității de gen”, a subliniat E.S. Simona Miculescu, adăugând că este întotdeauna o mare bucurie să participe la Conferințele 2Day Ambassador, pe care le numește ”un excelent exercițiu de diplomație”.

”Ceea ce se întâmplă zilele acestea în Ucraina are un impact uriaș nu doar asupra femeilor, ci a sutelor de mii de refugiați, dar ne amintește că, în toate conflictele, din Ucraina până în Myanmar sau Afganistan, de regulă, femeile și fetele sunt cele care plătesc cel mai mare preț. (...) Cu un război care bântuie Europa după mai bine de 70 de ani de pace, această Zi Internațională a Femeii a fost momentul în care să înțeleg că femeile sunt, la rândul lor, eroi în acest conflict”, a concluzionat delegatul permanent al României la UNESCO.

Excelența Sa a răspuns, la finalul intervenției, întrebărilor adresate de către Delia Glăvan, prim-vicepreședinte al Consiliului Municipal al Elevilor București.

Sosit cu doar câteva ore înainte de începerea Conferinței 2Day Ambassador de la punctul de trecere a fontierei Siret, ES Dl Ambassador David Saranga le-a vorbit elevilor despre cât de importantă este implicarea diplomatică în situații dramatice precum cea de acum, de la granița de nord a României.

”În calitate de diplomat israelian, sunt obișnuit cu acest tip de conflicte, din zona noastră, fie că au fost în Gaza sau altundeva în Orientul Mijlociu și trebuie să ne adaptăm lor, pentru că, dacă în timpul conflictelor din Israel sau din Gaza, noi am fost implicați direct, am fost parte la ele, de data aceasta nu mai este despre noi, ci despre Ucraina, despre NATO, Rusia”, a spus Excelența Sa. Domnul David Saranga a explicat, totodată, implicarea atât de puternică pe care Statul Israel o are în criza refugiaților din Ucraina.

”Avem un inters major din trei motive pe care le voi expune în continuare. Primul dintre acestea este cel al israelienilor care trăiesc în Ucraina și care vor să plece. In acest sens, suntem la graniță pentru a le oferi ajutor. Al doilea motiv este comunitatea evreiască pe care o avem atât în Ucraina, cât și în Rusia și vedem că, în fiecare zi, din ce în ce mai mulți evrei vor să imigreze în Israel. Iar, în al treilea rând, Israel are relații foarte bune, atât cu Ucraina, cât și cu Rusia. În plus, Rusia este o prezență activă și importantă în Orientul Mijlociu, așa că, orice decizie a Israelului ar putea avea consecințe în Orientul Mijlociu.

Și, ca și cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, în urmă cu trei zile, premierul israelian a devenit un fel de mediator între Rusia și Ucraina, iar mulți întreabă de ce Israelul este implicat în asta, de ce premierul israelian dorește să fie împlicat în această situație politică foarte complicată. Iar răspunsul cuprinde două motive. În primul rând, pentru că Israel are relații foarte bune cu ambele țări, astfel că ambele țări percep Israelul drept o țară onestă. Al doilea motiv ar fi dorința noastră de a încerca să contribuim la încheierea acestui conflict, la vărsarea de sânge și guvernul israelian va face tot ce îi stă în putință în acest sens”, a mai spus Excelența Sa David Saranga.

Un mesaj puternic în contextul actual l-a avut și Excelența Sa doamna Luminița Odobescu, consilier prezidențial, membru al Laude-Reut Board of Trustees.

”Trăim vremuri grele și provocatoare. Aceste zile au aruncat o umbră întunecată asupra umanității. Nu am crezut niciodată că războiul este în pragul ușii noastre. În circumstanțele actuale, diplomația trebuie să se adapteze și să încerce să rezolve situația actuală în felul ei.

Principalul nostru obiectiv este să ajutăm Ucraina aflată sub agresiune, și să ajutăm poporul ucrainean - femei și copii care fug de război, lăsând în urmă nu doar propriile case, ci o viață întreagă, cu vise și speranțe.

În aceste zile grele, trebuie să rămânem uniți. România face tot posibilul pentru a primi și a oferi în mod corespunzător ajutor și sprijin persoanelor care au forțat să părăsească Ucraina din cauza invaziei ruse. Facem acest lucru prin consolidarea eforturilor noastre naționale, precum și prin coordonarea cu partenerii noștri europeni, organizații internaționale precum Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Crucea Roșie și diverse ONG-uri.

Aceste zile vor fi judecate, vor fi judecate aspru. Dar dincolo de lacrimi, de frică, de durere, omenirea a arătat încă o dată că mai există speranță. Suntem mândri de tinerii noștri voluntari români care au dat dovadă de angajament și sprijin extraordinar pentru toți cei care au fost nevoiți să fugă de război.

Mai sunt necesare curaj și angajament pentru a demonstra, încă o dată, că suntem o comunitate puternică de valori și că numai împreună putem reuși să răspundem la criza actuală”, a transmis ES Luminița Odobescu.

Printre speakerii celei de-a 13-a ediții a Conferinței 2Day Ambassador îi amintim pe E. S. Peer Gebauer, ambasador al Germaniei la București, E.S. Sorin Dan Mihalache, ambasadorul României în Cipru și doamna Alina Bârgăoanu, profesor universitar, decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA), membru al consiliului consultativ al Observatorului European pentru Media Digitale (European Digital Media Observatory – EDMO), dl Jonathan Davis, Vicepreședinte pentru Relații Externe și șef al Școlii Internaționale Raphael Recanati de la Universitatea Reichman - IDC Herzliya, Școala de Guvernare, Diplomație și Strategie și mentor al Laude-Reut Board of Trustees, precum și pe domnul Dragoș Preda, director general al Societății Națională de Radiocomunicații (SNR), ale căror intervenții pot fi urmărite accesând acest link.