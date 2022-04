Zelenski: Statul rus şi armata rusă sunt cea mai mare ameninţare de pe planetă. Ucraina are nevoie de arme

Într-un nou mesaj postat în social media, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirmă, despre decizia luată de Adunarea Generală a ONU, de a suspenda calitatea de membru al Rusiei la Consiliul pentru Drepturile Omului, că statul rus şi armata rusă sunt cea mai mare ameninţare de pe planetă la adresa libertăţii, a securităţii umane, a conceptului de drepturi ale omului ca atare, iar după Bucea, acest lucru este deja evident.

Liderul ucrainean spune că Ucraina are nevoie de arme pentru a câştiga pe câmpul de luptă.

”Cea de-a 43-a zi de război la scară largă s-a încheiat. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Un război care a scos la iveală întreg adevărul despre ţara noastră, despre toate celelalte ţări, despre Rusia şi despre lume în general. Acest război arată cât de mult nu au vrut toată lumea să observe la noi. În poporul nostru”, a transmis preşedintele ucrainean.

Preşedintele Ucrainei spune că ”sunt necesare mai multe sancţiun”. ”Sunt necesare sancţiuni şi mai îndrăzneţe”, accentuează el.

Zelenski afirmă: ”În primul rând, Ucraina are nevoie de arme care să ne permită să câştigăm pe câmpul de luptă. Şi aceasta va fi cea mai puternică sancţiune împotriva Rusiei dintre toate posibilele.

Preşedintele ucrainean aminteşte că Adunarea Generală a ONU a decis să suspende calitatea de membru al Rusiei la Consiliul pentru Drepturile Omului.

”Sunt recunoscător statelor care au susţinut această decizie. Rusia nu are nimic de-a face cu conceptul drepturilor omului de mult timp deja. Poate într-o zi asta se va schimba. Dar, până acum, statul rus şi armata rusă sunt cea mai mare ameninţare de pe planetă la adresa libertăţii, a securităţii umane, a conceptului de drepturi ale omului ca atare. După Bucha, acest lucru este deja evident”, afirmă el.

Potrivit lui Zelenski, prezenţa misiunilor diplomatice străine la Kiev este un semnal clar pentru agresor că Kievul este capitala acestei ţări, ”nu oraşul de provincie al Rusiei, ci capitala Ucrainei”,

”Forţele armate ale Ucrainei continuă să facă totul pentru a respinge ofensiva trupelor ruse din Donbas. Trupele ocupanţilor din această zonă devin din ce în ce mai active şi sunt întărite din Rusia. Vedem totul. Analizăm fiecare pas al inamicului. Şi vom oferi un răspuns. Unul greu”, mai spune Zelenski.

Preşedintele Ucrainei spune că a continuat să se adreseze parlamentelor şi naţiunilor din ţările vecine, partenerilor Ucrainei, printr-un discurs către Republica Cipru.

”Le-am mulţumit pentru sprijinirea Ucrainei şi a eforturilor europene comune de a forţa Rusia să caute pacea. Am îndemnat să facem mai mult pentru a opri războiul. Am cerut Greciei să-şi folosească influenţa ca parte a Uniunii Europene pentru a salva Mariupol. Am cerut Ciprului să ia măsuri speciale împotriva Rusiei. Cum ar fi eliminarea „paşapoartelor de aur” pentru ruşi. La fel şi blocarea iahturilor, blocarea altor nave ruseşti în apele Ciprului”, a mai declarat Zelenski, adăugând că plănuieşte să se adreseze Parlamentui şi poporul Finlandei, vineri.