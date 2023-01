Zelenski critică Germania pentru ezitarea de a livra tancuri în Ucraina: „Vaccinul împotriva tiraniei ruseşti este disponibil”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut joi dimineaţă o nouă intervenţie la Forumul Economic de la Davos, prin videoconferinţă, unde a criticat ezitarea Germaniei de a aproba furnizarea de tancuri și sisteme de apărare antiaeriană.

Ucraina trebuie să avanseze pe câmpul de luptă, a pledat el, reiterându-şi apelul către aliaţii Ucrainei de a acţiona mai rapid în ceea ce priveşte furnizarea de armament. Punând şi mai multă presiune asupra Berlinului, care trebuie să ia o decizie cu privire la tancurile Leopard, Zelenski a spus: "Vaccinul împotriva tiraniei ruseşti este disponibil", relatează The Guardian. Există o listă de ţări care îl au, "dacă vreţi să ne ajutaţi, faceţi-o", a subliniat Zelenski.

