Președintele ucrainean a apărut pe coperta revistei americane Time, care descrie cum arată o zi din viața liderului de la Kiev după ce autorul a petrecut două săptămâni alături de acesta.

„Nopțile sunt cele mai grele, când stă întins pe patul lui, cu zgomotul sirenelor de raid aerian în urechi și telefonul încă bâzâind de mesaje. Ecranul său îi face chipul să arate ca o fantomă în întuneric, în timp ce ochii săi scanează mesaje pe care nu a avut ocazia să le citească în timpul zilei. Unele sunt de la soția și copiii lui, majoritatea de la consilierii săi, câteva de la militarii angajați în luptă. Toți îi cer ceva, soția să se odihnească puțin, în timp ce oficialii, mai multe arme pentru a face față asediului rusesc”, scrie Time, într-o traducere publicată de jurnalistul Marco Badea pe pagina personală de Facebook.

În interiorul propriului buncăr, președintele ucrainean are obiceiul de a se uita la agenda lui zilnică chiar și atunci când ziua s-a terminat. Stă treaz și se întreabă dacă a omis ceva, dacă a uitat pe cineva. Văd că s-a terminat pentru azi. Dar mă uit la asta de mai multe ori și simt că ceva nu este în regulă”, i-a spus Zelenski jurnalistului Simon Shuster. Nu anxietatea îi împiedică pe liderul ucrainean să închidă agenda la finalul zilei, remarcă reporterul TIME din Kiev, conștiința sa.

Același gând continuă să se răstoarne în capul lui: „Eu dorm în timp ce în Ucraina se întâmplă ceva chiar acum”, spune președintele ucrainean. Undeva în Ucraina bombele încă cad. Civilii sunt încă prinși în subsoluri sau sub dărâmături. Rușii încă comit crime de război, violuri și tortură. Bombele lor nivelează orașe întregi. Orașul Mariupol și ultimii săi apărători sunt asediați. O bătălie critică a început în est. Pe lângă toate acestea, Zelenski, actorul de comedie devenit președinte și forțat de context să joace rolul vieții sale fără vreun scenariu prealabil scris, mai are nevoie să mențină lumea angajată în sprijinirea Ucrainei și să-i convingă pe liderii străini că țara lui are nevoie de ajutorul lor chiar acum, cu orice preț, nu mâine.

„Este multă emoție în jur. Oamenii văd acest război pe Instagram, pe rețelele de socializare. Când se vor sătura de el, acest război se va derula mai departe. Așa este natura umană. Ororile au un mod de a ne face să închidem ochii, chiar dacă este mult sânge în fața noastră”, a explicat președintele Zelenski, care a adăugat că simte că atenția lumii în raport cu agresiunea rusă față de țara pe care o conduce scade și asta deranjează aproape la fel de mult ca bombele rusești. Misiunea lui este de a face lumea liberă să experimenteze acest război așa cum face Ucraina: ca o chestiune de supraviețuire proprie.