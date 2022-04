Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a susținut marți, 12 aprilie, un discurs în Parlamentul Lituaniei în care a lăudat demersul extrem de curajos al țării baltice de a renunțe la petrolul și gazele rusești.

„Ocupanții sunt siguri că vor beneficia de impunitate. Suntem siguri că vor face astfel încât ca lumea să uite. Au o logică simplă și banală. Toată lumea are nevoie de comerț. Toată lumea are nevoie de petrol. Toată lumea are nevoie de gaze... Desigur, dacă toată lumea din Europa ar respecta valorile și principiile Europei precum o faceți voi în Lituania (și suntem mândri de voi), sunt sigur că actuala conducere a Rusiei n-ar fi ajuns să spere că nu va pierde totul. Probabil că nici acest război nu ar mai fi avut loc”, a afirmat Zelenski.

„Drag popor lituanian! Vă mulțumesc că ați fost primii care ați renunțat la energia rusească acum când este cu adevărat necesar. (...) Poporul lituanian înțelege ca niciun alt popor modul în care ocupanții pot distruge libertatea și care este costul pentru a recâștiga independență. Acesta este genul de leadership de care are nevoie tot continentul în acest moment”, a mai relatat Zelenski.